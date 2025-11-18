Ba Lan mở lại hai cửa khẩu biên giới với Belarus

Ngày 18/11, Ba Lan đã chính thức mở lại hai cửa khẩu Kuznica Bialostocka và Bobrowniki trên tuyến biên giới với Belarus, sau thời gian dài tạm đóng do khủng hoảng di cư và căng thẳng với chính quyền Minsk - đồng minh thân cận của Nga. Thông tin được lực lượng biên phòng Ba Lan và Belarus xác nhận.

Lực lượng biên phòng Ba Lan tuần tra dọc hàng rào biên giới Ba Lan – Belarus. Ảnh: AP

Theo người phát ngôn lực lượng biên phòng Ba Lan Andrzej Juzwiak, quyết định mở lại cửa khẩu nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong khu vực, đặc biệt là các đơn vị vận tải vốn chịu nhiều thiệt hại kinh tế từ việc gián đoạn giao thương. Bộ Nội vụ Ba Lan nhấn mạnh biên giới phía đông của nước này, đồng thời là biên giới EU, đã được “bảo đảm an ninh hơn bao giờ hết”, tạo điều kiện để khôi phục hoạt động qua lại.

Các cửa khẩu trên bị đóng trong bối cảnh Ba Lan cáo buộc Belarus gây ra làn sóng di cư hướng tới EU và sau đó là những căng thẳng gia tăng kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát. Tháng 9 vừa qua, Ba Lan từng tạm thời đóng toàn bộ cửa khẩu với Belarus sau cuộc tập trận chung Nga - Belarus gần khu vực biên giới.

Phía Belarus cho biết, các cửa khẩu đã được hiện đại hóa trước khi mở lại, bao gồm việc mở rộng số làn xe, bố trí làn riêng cho xe buýt và lắp đặt thiết bị giám sát điện tử mới.

Động thái của Ba Lan cũng diễn ra trong bối cảnh Lithuania, quốc gia láng giềng và đồng minh NATO đóng hai cửa khẩu cuối cùng với Belarus do các vụ xâm nhập bằng bóng bay phục vụ hoạt động buôn lậu. Ba Lan từng lùi thời điểm mở cửa nhằm thể hiện “tình đoàn kết” với Lithuania. Chính phủ Ba Lan khẳng định, sẽ tiếp tục theo dõi an ninh tại hai cửa khẩu vừa mở lại và “sẵn sàng đóng cửa trở lại” nếu phát sinh rủi ro.

Quyết định mở cửa trở lại hai cửa khẩu biên giới của Ba Lan được cho là tín hiệu tích cực, góp phần giảm bớt căng thẳng khu vực, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao thương quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Minh Phương

Nguồn: The Kyiv Independent, Euractiv, Anadolu Ajansı