Mỹ tấn công cơ sở bốc xếp tàu chở ma túy ở Venezuela, đánh dấu cuộc tấn công trên bộ đầu tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào khu vực cầu cảng tại Venezuela, nơi bị cáo buộc được sử dụng để bốc xếp ma túy lên các tàu thuyền. Nếu được xác nhận, đây sẽ là hoạt động trên bộ đầu tiên của Mỹ bên trong lãnh thổ Venezuela kể từ khi Washington khởi động chiến dịch gia tăng sức ép đối với chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro.

Tàu khu trục mang tên lửa USS Sampson của Hải quân Mỹ cập cảng Panama City, Panama, ngày 2/9 sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh hành động nhằm vào các băng nhóm ma túy ở Mỹ Latinh. Ảnh: Getty Images.

Phát biểu với báo chí và trong các cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, ông Trump nói đã xảy ra “một vụ nổ lớn tại khu vực cầu cảng nơi các tàu chở ma túy được chất hàng”. Theo ông, Mỹ không chỉ đánh trúng các tàu bị nghi buôn ma túy mà còn tấn công trực tiếp khu vực được cho là trung tâm triển khai hoạt động này.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không cung cấp thông tin chi tiết về mục tiêu cụ thể cũng như cơ quan nào đã tiến hành cuộc tấn công. Khi được hỏi liệu Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) có tham gia hay không, ông Trump từ chối trả lời, chỉ cho biết ông “biết rõ ai đã thực hiện”. Trước đó, ông từng xác nhận đã cho phép CIA tiến hành các hoạt động bí mật tại Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và CIA đều chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố của ông Trump. Chính phủ Venezuela cũng giữ im lặng, trong khi chưa có các báo cáo độc lập từ thực địa xác nhận vụ việc. Một doanh nghiệp hóa chất tại bang Zulia – nơi xảy ra hỏa hoạn vào đêm Giáng sinh đã bác bỏ tin đồn cho rằng sự cố này liên quan đến phát biểu của ông Trump, dù người dân địa phương cho biết có nghe thấy tiếng nổ và nhìn thấy lửa.

Trong thời gian qua, chính quyền Mỹ thường xuyên công bố các chiến dịch nhằm vào những tàu bị nghi buôn bán ma túy trong khu vực Caribe và Đông Thái Bình Dương, đồng thời đăng tải hình ảnh, video về các cuộc không kích. Việc các cơ quan an ninh Mỹ không lên tiếng lần này làm dấy lên khả năng đây là một chiến dịch bí mật.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters