Nga cáo buộc Ukraine tấn công dinh thự của Tổng thống Putin

Triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine tiếp tục bị giáng đòn khi Moscow cáo buộc Kyiv tìm cách tấn công một trong những dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin ở miền bắc nước Nga. Tuy nhiên, phía Kyiv đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ cáo buộc.

Moscow cáo buộc Kyiv tìm cách tấn công một trong những dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin ở miền bắc nước Nga. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 29/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Ukraine đã sử dụng tới 91 máy bay không người lái tầm xa trong đêm 28–29/12 để tấn công khu dinh thự của Tổng thống Putin tại vùng Novgorod, song tất cả đều bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ. Ông Lavrov gọi đây là hành động “khủng bố cấp nhà nước” và cảnh báo Nga sẽ đáp trả. Ngoài ra, người đứng đầu ngành Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh rằng vụ việc buộc Moscow phải xem xét lại lập trường trong các nỗ lực đàm phán.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay lập tức đã bác bỏ hoàn toàn cáo buộc từ phía Nga. Theo tờ Kyiv Independent, ông Zelensky khẳng định Ukraine không tiến hành bất kỳ hành động nào có thể làm tổn hại đến các nỗ lực ngoại giao đang được xúc tiến, đồng thời cảnh báo người dân Ukraine về nguy cơ an ninh gia tăng trong bối cảnh tình hình chiến sự vẫn phức tạp.

Giới quan sát nhận định, cáo buộc của Nga, nếu được xác thực, sẽ đánh dấu một ngưỡng leo thang nhạy cảm trong xung đột Nga–Ukraine. Khác với các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng quân sự hay năng lượng, việc nhắm tới nơi ở cá nhân của nguyên thủ quốc gia mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt, dễ làm gia tăng tâm lý đối đầu và thu hẹp không gian cho ngoại giao.

Tổng thống Putin điện đàm với Tổng thống Trump thông báo về vụ việc, nhà lãnh đạo Mỹ đã bày tỏ sự tức giận, cho rằng: “Tấn công dinh thự của một nguyên thủ quốc gia là điều không thể chấp nhận được, nhất là vào thời điểm nhạy cảm như hiện nay” Ảnh: The Australian.

Trong khi đó, ngày 29/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã được Tổng thống Putin thông báo về vụ việc trong cuộc điện đàm sáng cùng ngày và thừa nhận ông rất tức giận trước thông tin này. Trả lời báo giới, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Tấn công dinh thự của một nguyên thủ quốc gia là điều không thể chấp nhận được, nhất là vào thời điểm nhạy cảm như hiện nay”. Khi được hỏi liệu có bằng chứng cụ thể nào về vụ tấn công bị cáo buộc hay không, ông Trump cho biết phía Mỹ sẽ tìm hiểu thêm.

Sau vụ việc, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn. Trong cuộc họp với các tướng lĩnh quân đội ngày 29/12, ông Putin kêu gọi quân đội Nga mở rộng chiến dịch nhằm giành toàn quyền kiểm soát vùng Zaporizhzhia, đồng thời tái khẳng định yêu cầu Ukraine rút quân khỏi những khu vực còn lại ở Donbas mà Kyiv vẫn đang kiểm soát.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters