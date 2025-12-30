Trung Quốc và ASEAN ủng hộ nỗ lực củng cố lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Thái Lan và Campuchia đã nhất trí xây dựng lại lòng tin và từng bước củng cố lệnh ngừng bắn dọc biên giới, sau nhiều tuần căng thẳng. Thông tin được đưa ra sau cuộc đàm phán ba bên giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn và Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow, diễn ra tại tỉnh Vân Nam trong hai ngày 28–29/12.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn và Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow. Ảnh: Nation Thailand.

Phát biểu tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đánh giá thỏa thuận ngừng bắn là “thành quả đạt được sau nhiều nỗ lực”, đồng thời kêu gọi hai bên kiên trì thực hiện, tránh để căng thẳng tái diễn. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Thái Lan và Campuchia cam kết thúc đẩy đối thoại, khôi phục lòng tin chính trị và duy trì ổn định khu vực.

Về phía Thái Lan, Bộ Ngoại giao nước này nhấn mạnh cần từng bước xây dựng lại sự tin cậy giữa chính phủ và người dân hai nước, cho biết Bangkok sẽ xem xét việc thả 18 binh sĩ sau thời gian theo dõi lệnh ngừng bắn 72 giờ, đồng thời đề nghị Campuchia tạo điều kiện cho việc hồi hương công dân Thái Lan tại khu vực biên giới. Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn cũng khẳng định các bên sẽ duy trì trao đổi cởi mở ở cả cấp ngoại giao và quốc phòng nhằm củng cố lòng tin.

Song song với nỗ lực trung gian của Trung Quốc, Chủ tịch ASEAN ngày 29/12 đã ra tuyên bố hoan nghênh kết quả Cuộc họp đặc biệt lần thứ ba của Ủy ban Biên giới Chung (GBC) giữa Campuchia và Thái Lan, tổ chức ngày 27/12 tại cửa khẩu quốc tế Prum –Campuchia và Ban Pak Kard- Thái Lan. ASEAN coi đây là bước tiến quan trọng trong việc hạ nhiệt căng thẳng và thúc đẩy hòa bình dọc biên giới chung.

Theo Tuyên bố chung của Ủy ban Biên giới Chung giữa Campuchia và Thái Lan, hai bên nhất trí ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, áp dụng đối với tất cả các loại vũ khí, nghiêm cấm mọi hành động tấn công nhằm vào dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự và các mục tiêu quân sự tại toàn bộ khu vực biên giới. Hai nước cũng cam kết duy trì nguyên trạng triển khai lực lượng, tránh mọi hành động có thể làm gia tăng căng thẳng.

ASEAN ủng hộ nỗ lực củng cố lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia. Ảnh: AFP.

Để bảo đảm thực thi hiệu quả, Campuchia và Thái Lan thống nhất tăng cường vai trò của Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT) và phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch ASEAN trong công tác giám sát, xác minh. Theo Bộ Ngoại giao Malaysia nước hiện giữ cương vị Chủ tịch ASEAN, thỏa thuận lần này được xây dựng trên cơ sở các cam kết trước đó, bao gồm lệnh ngừng bắn ngày 28/7 và Tuyên bố chung Kuala Lumpur ngày 26/10, với mục tiêu khôi phục lòng tin và xây dựng nền hòa bình bền vững.

ASEAN tái khẳng định vai trò trung tâm trong việc duy trì an ninh và ổn định khu vực, nhấn mạnh nguyên tắc giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực đối thoại giữa Campuchia và Thái Lan.

Thu Uyên

Nguồn: AFP. Nation Thailand