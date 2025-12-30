Tổng thống Trump cảnh báo Iran và Hamas

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cảnh báo Washington có thể ủng hộ một đòn tấn công quy mô lớn khác nhằm vào Iran nếu Tehran nối lại các hoạt động liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo hoặc hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh lực lượng Hamas sẽ phải đối mặt với “những hậu quả nghiêm trọng” nếu không giải giáp vũ khí.

Tổng thống Mỹ Donal Trump trong cuộc họp báo với với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 29/12. Ảnh: Nhà Trắng.

Phát biểu cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida ngày 29/12, Tổng thống Trump cho rằng, Iran có khả năng đang tìm cách khôi phục các chương trình vũ khí tại những địa điểm mới, sau các cuộc tấn công quy mô lớn của Mỹ hồi tháng 6.

Ông Trump cho hay: “Tôi đã đọc được những báo cáo cho thấy họ đang tích trữ vũ khí và các thiết bị khác. Nếu điều đó là đúng, thì họ không sử dụng những địa điểm đã bị phá hủy trước đây mà có thể là những cơ sở khác,” đồng thời khẳng định Washington “nắm rõ” các hoạt động của Tehran và không mong muốn phải tiến hành thêm các chiến dịch quân sự tốn kém.

Trong những tháng gần đây, Tổng thống Trump từng đề cập khả năng đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran. Tuy nhiên, theo ông, các cuộc trao đổi với Thủ tướng Netanyahu lần này chủ yếu tập trung vào việc duy trì thỏa thuận ngừng bắn mong manh tại Gaza, cũng như các quan ngại an ninh của Israel liên quan đến Iran và Hezbollah tại Lebanon.

Thủ tướng Israel Netanyahu hội đàm với Tổng thống Mỹ Trump tại Florida. Ảnh: Reuters.

Theo đó, tổng thống Trump cho biết, ông mong muốn sớm chuyển sang giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đạt được hồi tháng 10, sau hai năm giao tranh tại Gaza. Giai đoạn này được kỳ vọng sẽ bao gồm việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tại vùng lãnh thổ Palestine. Tuy nhiên, tiến trình này đang gặp nhiều trở ngại khi Israel và Hamas liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận. Hamas tiếp tục từ chối giải giáp vũ khí và tái khẳng định quyền kiểm soát tại Gaza, trong khi quân đội Israel vẫn hiện diện tại khoảng một nửa lãnh thổ.

Israel tuyên bố sẽ nối lại các hoạt động quân sự nếu Hamas không chấp nhận giải giáp một cách hòa bình. Tổng thống Trump cho rằng lực lượng này đã chậm trễ trong việc thực hiện cam kết, đồng thời cảnh báo: “Sẽ có những hậu quả nghiêm trọng” nếu Hamas không hạ vũ khí.

Tổng thống Trump cho biết thêm, hai nhà lãnh đạo cũng đề cập tình hình Syria, trong đó Israel bày tỏ mong muốn duy trì một đường biên giới ổn định, dù vẫn thận trọng trước ban lãnh đạo mới tại Damascus.

Những phát biểu mới nhất của Tổng thống Trump cho thấy Washington tiếp tục ủng hộ lập trường an ninh của Israel, đồng thời để ngỏ khả năng chấp nhận các rủi ro mới tại Gaza ngay cả khi Mỹ đóng vai trò trung gian cho nhiều thỏa thuận ngừng bắn trong khu vực.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters