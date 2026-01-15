Bỉ: Rò rỉ dữ liệu y tế của 71.000 người do tấn công mạng

Ít nhất 5 bệnh viện tại Bỉ đã bị rò rỉ dữ liệu cá nhân sau một vụ tấn công mạng nhằm vào nhà cung cấp phần mềm đăng ký bệnh nhân trực tuyến. Theo báo cáo do công ty an ninh mạng Secutec công bố ngày 14/1 , sự cố này đã khiến thông tin của khoảng 71.000 bệnh nhân và nhân viên y tế bị phát tán trên mạng, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về mức độ an toàn của dữ liệu y tế.

Bệnh viện AZ Monica tại thành phố Antwerp (Bỉ) xảy ra sự cố an ninh mạng. Ảnh: Belga News Agency

Gần 24 giờ sau khi xảy ra sự cố an ninh mạng, bệnh viện AZ Monica tại thành phố Antwerp (Bỉ) vẫn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, buộc phải tiếp tục hủy toàn bộ các ca phẫu thuật. Theo báo De Tijd, trong ngày đầu tiên bệnh viện đã hủy khoảng 70 ca mổ và đến ngày 14/1, các hoạt động phẫu thuật vẫn chưa thể nối lại.

Khoa cấp cứu của AZ Monica hiện vẫn duy trì hoạt động nhưng với công suất hạn chế, đồng thời tạm thời không tiếp nhận thêm bệnh nhân mới. Bệnh viện khuyến cáo người dân trong trường hợp cần chăm sóc y tế khẩn cấp nên liên hệ với bác sĩ gia đình, dịch vụ bác sĩ ngoài giờ hoặc các khoa cấp cứu khác trong khu vực.

Trước đó, sáng 13/1, AZ Monica – gồm hai cơ sở tại Deurne và Antwerp đã phải hủy toàn bộ các ca phẫu thuật do hệ thống công nghệ thông tin bị tấn công. Đáng chú ý, ngay cả những ca can thiệp y tế khẩn cấp cũng không thể tiến hành. Các máy chủ của bệnh viện đã được tắt như một biện pháp phòng ngừa, khiến hồ sơ bệnh án điện tử không thể truy cập.

Người phát ngôn của bệnh viện xác nhận với VTM Nieuws rằng việc gián đoạn hệ thống khiến các ca mổ không thể thực hiện an toàn. Văn phòng công tố Bỉ sau đó xác nhận đây là một vụ tấn công mạng. Theo VRT NWS, nhiều hoạt động khác cũng bị ảnh hưởng, trong đó các buổi khám không khẩn cấp phải hoãn lại do nhân viên y tế không thể truy cập dữ liệu bệnh nhân. Các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh như chụp MRI cũng tạm dừng.

Sự việc tại AZ Monica cho thấy mức độ tổn thương ngày càng lớn của lĩnh vực y tế trước các cuộc tấn công mạng. Theo số liệu gần đây, trong quý II/2025, các cơ sở y tế tại Bỉ ghi nhận trung bình khoảng 2.620 vụ tấn công mạng mỗi tuần, khiến đây trở thành lĩnh vực bị nhắm đến nhiều nhất trong nước. Giai đoạn 2020–2025, số vụ tấn công mạng nhằm vào các tổ chức tại Bỉ gần như tăng gấp đôi, trong đó y tế luôn nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề.

Ảnh minh hoạ: Unair

Hiện AZ Monica cho biết đang đánh giá toàn diện tác động của sự cố, xác định những dịch vụ có thể tiếp tục và những hoạt động buộc phải hoãn. Bệnh viện nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn và chăm sóc cho bệnh nhân, đồng thời cam kết sẽ sớm cập nhật thông tin chính thức. Trong thời gian chờ khắc phục, người dân được cảnh báo có thể phải đối mặt với tình trạng chậm trễ trong điều trị hoặc được chuyển sang các cơ sở y tế khác.

