Australia xem xét khởi kiện các nền tảng mạng xã hội chưa tuân thủ lệnh cấm tài khoản trẻ em

Cơ quan an toàn trực tuyến Australia cho biết đang xem xét khởi kiện một số nền tảng lớn như Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok và YouTube vì chưa thực hiện đầy đủ quy định cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng tài khoản, trong bối cảnh luật mới đã có hiệu lực từ tháng 12/2025.

Ngày 31/3, cơ quan giám sát an toàn trực tuyến Australia (eSafety) cho biết đang cân nhắc các biện pháp pháp lý đối với một số nền tảng mạng xã hội lớn, với cáo buộc chưa làm đủ để ngăn trẻ em dưới 16 tuổi tại Australia tạo và duy trì tài khoản.

Theo báo cáo tuân thủ đầu tiên kể từ khi luật có hiệu lực ngày 10/12/2025, 10 nền tảng được yêu cầu phải xóa toàn bộ tài khoản của người dùng Australia dưới 16 tuổi. Dù khoảng 5 triệu tài khoản đã bị vô hiệu hóa, vẫn còn một số lượng đáng kể trẻ em tiếp tục giữ tài khoản, tạo tài khoản mới hoặc vượt qua các hệ thống xác minh độ tuổi.

Ủy viên eSafety Julie Inman Grant cho biết cơ quan này “quan ngại nghiêm trọng về mức độ tuân thủ” của một nửa số nền tảng bị giám sát, đồng thời đang thu thập bằng chứng cho thấy các nền tảng này chưa thực hiện “các biện pháp hợp lý” để ngăn trẻ em sử dụng dịch vụ.

Theo quy định, các vi phạm mang tính hệ thống có thể bị tòa án xử phạt lên tới 49,5 triệu đô la Australia (khoảng 33 triệu USD). Cơ quan eSafety dự kiến sẽ quyết định có khởi kiện hay không vào giữa năm nay.

Bộ trưởng Truyền thông Australia Anika Wells cho rằng các nền tảng bị chỉ trích đang “cố tình không tuân thủ luật pháp”, đồng thời nhấn mạnh đây là đạo luật tiên phong trên thế giới nhằm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Phản hồi trước thông tin này, Meta – công ty sở hữu Facebook và Instagram cho biết đang cam kết tuân thủ quy định, song thừa nhận việc xác định chính xác độ tuổi trực tuyến là thách thức chung của toàn ngành. Công ty Snap (đơn vị sở hữu Snapchat) cho biết đã khóa 450.000 tài khoản theo quy định và tiếp tục thực hiện các biện pháp bổ sung. Trong khi đó, TikTok chưa đưa ra bình luận, còn Alphabet Inc. – công ty mẹ của YouTube chưa phản hồi yêu cầu từ báo chí.

Các chuyên gia cho rằng tòa án sẽ đóng vai trò quyết định trong việc xác định các nền tảng đã thực hiện “biện pháp hợp lý” hay chưa, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ xác minh độ tuổi vẫn chưa đạt độ chính xác tuyệt đối.

Bích Hồng

Nguồn: AP