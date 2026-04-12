Australia - Hàn Quốc phát triển tàu ngầm hạt nhân giữa bối cảnh an ninh khu vực biến động

Đại sứ Australia tại Hàn Quốc Jeff Robinson cho biết, chương trình tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc và chương trình tương tự của Australia là hai sáng kiến riêng biệt nhưng đang phát triển theo những hướng song song, đồng thời đều cần bảo đảm tính minh bạch và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đại sứ Australia tại Hàn Quốc Jeff Robinson. Ảnh: Yonhap

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Yonhap, ông Robinson nhấn mạnh rằng sáng kiến của Hàn Quốc được triển khai chủ yếu trong khuôn khổ hợp tác song phương với Hoa Kỳ, trong khi chương trình của Australia thuộc khuôn khổ hiệp ước an ninh AUKUS với Mỹ và Anh. Theo ông Robinson, dù tách biệt về cấu trúc, hai chương trình có nhiều điểm tương đồng về công nghệ và yêu cầu quản lý quốc tế.

AUKUS, được công bố năm 2021 và ký kết vào năm 2024, cho phép Australia tiếp cận công nghệ tàu ngầm hạt nhân của Mỹ trong khuôn khổ các cơ chế ngoại lệ liên quan đến vật liệu hạt nhân. Ông Robinson cho rằng cả Australia và Hàn Quốc đều cần chứng minh rõ ràng rằng các chương trình này phục vụ mục đích hòa bình và không bị hiểu sai là phát triển vũ khí hạt nhân.

Đại sứ Australia cũng cho biết, hai nước đang tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh năng lượng và quốc phòng, đặc biệt trong bối cảnh các biến động địa chính trị gần đây, bao gồm khủng hoảng tại Trung Đông và ảnh hưởng tới các tuyến vận tải năng lượng toàn cầu.

Australia công bố khoản đầu tư hàng tỷ đô la cho tàu ngầm hạt nhân mới theo hiệp ước an ninh Aukus. Ảnh: SCMP

Ông nhận định, Australia và Hàn Quốc có mức độ phụ thuộc lẫn nhau cao trong chuỗi cung ứng năng lượng và có nhiều quan điểm tương đồng về ổn định khu vực. Hai bên cũng đang mở rộng hợp tác quốc phòng, bao gồm các hợp đồng trang thiết bị quân sự và sự tham gia của Australia trong cơ chế giám sát tại bán đảo Triều Tiên.

Ngoài lĩnh vực an ninh, hai nước cũng kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với nhiều hoạt động giao lưu nhân dân và sáng kiến thúc đẩy hiểu biết văn hóa song phương. Ông Robinson bày tỏ lạc quan về triển vọng hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia, đồng thời nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của quan hệ Australia – Hàn Quốc trong cấu trúc an ninh và kinh tế khu vực.

Lê Hà.

Nguồn: Yonhap.