ASEAN thành lập Lực lượng đặc nhiệm về an ninh khu vực

Các quan chức quốc phòng hàng đầu ASEAN đã nhất trí thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung để giải quyết các mối đe dọa xuyên biên giới phi truyền thống và cung cấp cứu trợ thảm họa trong khu vực.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, tại Hội nghị ACDFM-22. (Ảnh: Viên Luyến/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Tư lệnh Lực lượng quốc phòng Malaysia, Đại tướng Mohd Nizam Jaffar, cho biết việc thành lập lực lượng đặc nhiệm là bước đi quan trọng nhất nhằm giải quyết toàn diện 11 vấn đề chính được thảo luận tại Hội nghị Tư lệnh lực lượng quốc phòng ASEAN lần thứ 22 (ACDFM-22), diễn ra trong 3 ngày, từ 10-12/9.

Ông cho biết lực lượng đặc nhiệm cũng sẽ đóng vai trò trong việc giải quyết các mối đe dọa xuyên biên giới phi truyền thống như tội phạm mạng và gian lận trực tuyến, cũng như điều phối các nỗ lực cứu trợ thảm họa trong khu vực.

Phát biểu trong buổi họp báo chung với Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Philippines, Tướng Romeo Brawner Jr., ông Nizam Jaffer nhấn mạnh ASEAN có lực lượng đặc nhiệm chung này để xem xét cách thức thúc đẩy hợp tác và cùng nhau hành động.

Lực lượng đặc nhiệm bắt đầu hoạt động từ ngày 10/9, các quan chức quốc phòng ASEAN sẽ xem xét và theo dõi sát sao các vấn đề được nêu ra trong cuộc họp tiếp theo tại Manila, Philippines vào năm tới.

Theo Tướng Nizam, lực lượng đặc nhiệm này không giống Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mà nhằm trở thành nền tảng cho các cuộc thảo luận tập thể và hành động chung khi các nước ASEAN phải đối mặt với các mối đe dọa chung.

Khi một mối đe dọa nhắm vào các nước ASEAN, nội dung này sẽ được thảo luận ở cùng cấp độ. Trong bối cảnh sẽ mất nhiều thời gian để lực lượng chung của ASEAN phát triển như NATO, hiện tại các nước vẫn tin tưởng vào ZOPFAN (Khu vực Hòa bình, Tự do và Trung lập).

Trong số 11 vấn đề được nhấn mạnh có việc duy trì ACDFM là diễn đàn hàng đầu và cấp cao nhất của các nhà lãnh đạo quân sự trong ASEAN.

Các cam kết khác bao gồm duy trì hòa bình và ổn định, đồng thời giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Tất cả các bên cũng cam kết tăng cường lòng tin và các biện pháp xây dựng lòng tin thông qua Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC), những quy tắc hướng dẫn tránh va chạm quân sự trên không, Hướng dẫn về tương tác hàng hải, Cơ sở hạ tầng truyền thông trực tiếp ASEAN, cũng như nhiều sáng kiến khác trong khuôn khổ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Hội nghị ACDFM-22 cũng chứng kiến lễ chuyển giao quyền chủ tịch từ Malaysia cho Philippines, nước chủ tịch ASEAN năm 2026.

Tham dự hội nghị lần này, đoàn Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã có các cuộc gặp và tiếp xúc song phương với lãnh đạo Bộ Quốc phòng nước chủ nhà Malaysia cũng như các nước khác trong khu vực, như Lào, Campuchia, Philippines, Singapore, Myanmar, bên lề Hội nghị Tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 22./.

