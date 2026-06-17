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Áp lực cấp nước cho diện tích lúa bị hạn cục bộ

Thanh Hường
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(Baothanhhoa.vn) - Nắng nóng kéo dài trong thời gian qua khiến nước ở 6 hồ, đập thuộc xã Các Sơn, Trường Lâm và phường Trúc Lâm xuống đến gần mực nước chết, gây thiếu nước, hạn cục bộ cho gần 180ha lúa, đồng thời tạo áp lực rất lớn đối với các đơn vị thuỷ lợi Sông Chu.

Áp lực cấp nước cho diện tích lúa bị hạn cục bộ

Nắng nóng kéo dài trong thời gian qua khiến nước ở 6 hồ, đập thuộc xã Các Sơn, Trường Lâm và phường Trúc Lâm xuống đến gần mực nước chết, gây thiếu nước, hạn cục bộ cho gần 180ha lúa, đồng thời tạo áp lực rất lớn đối với các đơn vị thuỷ lợi Sông Chu.

Áp lực cấp nước cho diện tích lúa bị hạn cục bộ

Nhiều diện tích lúa thuộc xã Trường Lâm, Các Sơn và phường Trúc Lâm bị cháy xém lá.

Cụ thể, từ ngày 14/6 diện tích lúa nói trên của 3 địa phương đã bị thiếu nước nghiêm trọng. Cùng với nắng nóng và hạn đã làm lá lúa mới cấy bị cháy xém. Chưa kể, còn gần 30ha thiếu nước không thể gieo cấy tiếp. Trước tình trạng trên, chính quyền địa phương và đơn vị thủy lợi đã khẩn trương triển khai các giải pháp cấp nước chống hạn.

Chi nhánh thủy lợi Nghi Sơn đã huy động nhân lực, máy móc tập trung khơi thông kênh dẫn, lấy nước tạo nguồn ở một số hồ đập lân cận. Với sự tập trung cao độ và sử dụng hết công suất 3 máy bơm di động, nguồn nước đã được cấp trở lại. Tuy nhiên, nếu thời gian tới vẫn nắng nóng, lượng nước bốc hơi lớn sẽ gây khó khăn rất nhiều cho công tác tưới dưỡng.

Theo ông Đậu Văn Hùng, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Trường Lâm: "Để giải quyết tình trạng thiếu nước cục bộ, chính quyền địa phương đã tăng cường cán bộ phối hợp với đơn vị thủy lợi triển khai các phương án dẫn nước trong thời gian cao điểm nắng nóng. Tuy nhiên, do vướng quy hoạch nên tại khu vực này khó đầu tư nâng cấp kênh và xây dựng trạm bơm. Để giải quyết căn cơ vấn đề cấp nước ổn định, lâu dài cho sản xuất là khá khó khăn".

Áp lực cấp nước cho diện tích lúa bị hạn cục bộ

Cán bộ Chi nhánh thủy lợi Nghi Sơn và chính quyền xã Trường Lâm vận hành máy bơm dã chiến cấp nước cho nông dân chăm sóc và gieo cấy lúa vụ mùa.

Ông Trương Tuấn Việt, Giám đốc Chi nhánh thủy lợi Nghi Sơn cho biết, đơn vị đã huy động các máy bơm và tăng cường bơm chuyền, tập trung nhiều giải pháp để sớm cấp lại nước cho sản xuất. Trong bối cảnh dự báo nắng nóng còn kéo dài trong những ngày tới, đơn vị tiếp tục tập trung theo dõi nguồn để tưới luân phiên, tiết kiệm.

Hiện tại, đối với khu vực kênh C6 và C11 thuộc hệ thống hồ Yên Mỹ xã Các Sơn, Chi nhánh thủy lợi Nghi Sơn đã tranh thủ mực nước thủy triều lên, kiểm tra đo độ mặn đảm bảo để vận hành máy bơm điện bổ sung nguồn cấp cho các khu vực đuôi kênh.

Đối với hồ Thạch Luyện, mực nước đã xuống rất thấp, Chi nhánh đã vận hành tối đa các máy bơm điện dã chiến cấp đủ nước phục vụ gieo cấy cho gần 30ha lúa còn lại.

Đối với hồ Khe Đôi, Chi nhánh đang cấp nước tự chảy và sẵn sàng huy động nhân lực, thiết bị vận hành máy bơm điện khi có yêu cầu không để xảy ra hạn ở xã Các Sơn, Trường Lâm và phường Trúc Lâm. Thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến thời tiết, tăng cường kiểm tra công trình, duy tu, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, lập kế hoạch và phương án chống hạn chi tiết cho từng khu vực, từng công trình để không bị động và khi có yêu cầu có thể tổ chức triển khai thực hiện được ngay.

Thanh Hường

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#Sơn Trường #Thiếu nước #Hồ Yên Mỹ #Cấp nước #xã Trường Lâm #Nghi Sơn #Chính quyền địa phương #Mực nước #phục vụ sản xuất #Thời tiết

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