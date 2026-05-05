Áo trục xuất 3 nhân viên Đại sứ quán Nga nghi liên quan hoạt động thu thập thông tin

Bộ Ngoại giao Áo vừa cho biết, nước này đã trục xuất ba nhân viên Đại sứ quán Nga tại Vienna do nghi ngờ liên quan hoạt động thu thập thông tin thông qua các thiết bị ăng-ten lắp đặt trên các cơ sở ngoại giao.

Cảnh sát Áo đứng gác trước đại sứ quán Nga ngày 7 tháng 7 năm 2020 tại Vienna, Áo. Ảnh: Getty Images)

Theo thông tin từ Đài phát thanh – truyền hình công cộng ORF, giới chức Áo nghi ngờ ba nhà ngoại giao này đã sử dụng hệ thống ăng-ten trên mái Đại sứ quán Nga tại Vienna và một khu phức hợp ngoại giao ở quận Donaustadt để thu thập dữ liệu. Các thiết bị này được cho là có khả năng tiếp nhận dữ liệu truyền qua internet vệ tinh của các tổ chức quốc tế đặt trụ sở tại Vienna.

Áo hiện là nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức quốc tế, bao gồm các cơ quan của Liên hợp quốc, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu.

Ngoại trưởng Áo Beate Meinl-Reisinger nhấn mạnh hoạt động thu thập thông tin là vấn đề an ninh đối với nước này, đồng thời khẳng định Chính phủ Áo đang có cách tiếp cận cứng rắn hơn.

Bà Beate Meinl-Reisinger phát biểu: “Việc sử dụng quyền miễn trừ ngoại giao cho các hoạt động thu thập thông tin là không thể chấp nhận”, đồng thời cho biết Vienna đã truyền đạt rõ lập trường này tới phía Nga.

Đại sứ quán Nga tại Vienna. Ảnh: themoscowtimes

Theo ORF, Đại sứ Nga tại Áo đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Áo hồi tháng 4 liên quan đến vụ việc. Phía Áo đề nghị dỡ bỏ quyền miễn trừ ngoại giao để phục vụ điều tra, song phía Nga không chấp thuận, dẫn tới quyết định trục xuất. Ba nhân viên nói trên đã rời khỏi Áo.

Bộ Ngoại giao Áo cũng cho biết nước này đang xem xét siết chặt luật liên quan đến hoạt động thu thập thông tin nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự. Các đề xuất sửa đổi dự kiến sẽ mở rộng phạm vi bảo vệ, không chỉ đối với lợi ích của Áo mà còn đối với các tổ chức quốc tế đặt tại nước này.

Về phía Nga, Đại sứ quán Nga tại Vienna chỉ trích quyết định của Áo là “không thể chấp nhận” và cảnh báo sẽ có phản ứng, đồng thời cho rằng Vienna phải chịu trách nhiệm về việc quan hệ song phương tiếp tục xấu đi.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews, ORF