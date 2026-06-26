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Ankara là nơi biến những cam kết của NATO thành hành động cụ thể

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Tổng Thư ký NATO Mark Rutte mới đây cho biết, liên minh sẽ công bố các hợp đồng quốc phòng mới trị giá hàng chục tỷ USD tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ngày 7-8/7 ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), trong bối cảnh các nước thành viên đẩy mạnh mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng và tăng cường khả năng phòng thủ tập thể.

Ankara là nơi biến những cam kết của NATO thành hành động cụ thể

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte mới đây cho biết, liên minh sẽ công bố các hợp đồng quốc phòng mới trị giá hàng chục tỷ USD tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ngày 7-8/7 ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), trong bối cảnh các nước thành viên đẩy mạnh mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng và tăng cường khả năng phòng thủ tập thể.

Ankara là nơi biến những cam kết của NATO thành hành động cụ thể

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: EPA.

Phát biểu tại sự kiện của Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council) ở Washington ngày 25-6, ông Rutte nhấn mạnh, NATO cần chuyển hóa tiềm lực kinh tế thành năng lực quân sự nhằm đáp ứng những thách thức an ninh ngày càng gia tăng.

Theo Tổng Thư ký NATO, liên minh cần giảm sự phân mảnh của ngành công nghiệp quốc phòng giữa hai bờ Đại Tây Dương, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và thúc đẩy đổi mới sáng tạo để tăng tốc sản xuất quốc phòng.

Ông Rutte cho biết, hội nghị tại Ankara sẽ là diễn đàn để các nước thành viên và doanh nghiệp quốc phòng công bố hàng loạt hợp đồng, biên bản ghi nhớ và thư bày tỏ ý định hợp tác mới, qua đó phát đi thông điệp về quyết tâm tăng cường năng lực quốc phòng của NATO.

Ankara là nơi biến những cam kết của NATO thành hành động cụ thể

Hội nghị NATO tại Ankara sẽ là diễn đàn để các nước thành viên và doanh nghiệp quốc phòng công bố hàng loạt hợp đồng. Ảnh: Xinhua.

Ông cũng đánh giá cao vai trò của ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết nước này hiện có khoảng 3.000 doanh nghiệp quốc phòng đang tham gia chuỗi cung ứng của NATO. Đặc biệt, ông ca ngợi Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Aselsan là một trong những động lực thúc đẩy quá trình hiện đại hóa năng lực quốc phòng của liên minh.

Đề cập đến xung đột tại Ukraine, ông Rutte xác nhận Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Ankara. Ông khẳng định NATO sẽ tiếp tục duy trì sự hỗ trợ đối với Kiev, nhất là trong lĩnh vực phòng không, đồng thời cho rằng Ukraine vẫn duy trì lợi thế về đổi mới công nghệ, đặc biệt là các hệ thống máy bay không người lái và chống máy bay không người lái.

Theo ông Rutte, hội nghị tại Ankara sẽ tập trung vào việc triển khai các cam kết đã được thông qua trước đó, trong đó có mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên lên mức tương đương 5% GDP và mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng.

Ông Rutte cho biết: "Tại Hội nghị La Hay, chúng tôi đã thống nhất các mục tiêu. Còn tại Ankara, trọng tâm sẽ là biến những cam kết đó thành hành động cụ thể", đồng thời nhấn mạnh việc thực thi các cam kết có ý nghĩa quan trọng hơn so với việc chỉ đưa ra các tuyên bố chính trị.

Thu Uyên

Nguồn: TVP World

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