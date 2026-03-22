Anh triển khai tàu ngầm hạt nhân tại Biển Ả Rập, tăng năng lực tấn công tầm xa trong bối cảnh căng thẳng khu vực

Ngày 22/3, một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Anh đã được triển khai tới Biển Ả Rập, trong bối cảnh tình hình khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, qua đó giúp London tăng cường khả năng tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.

Tàu ngầm HMS Anson của Anh, Ảnh: Mirror.

Cụ thể, tàu ngầm HMS Anson, thuộc lớp Astute hiện đại của Hải quân Hoàng gia Anh, được cho là đã rời căn cứ tại Perth từ đầu tháng 3 và di chuyển quãng đường khoảng 5.500 dặm để tới khu vực hoạt động. Con tàu này được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk Block IV, có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu ở khoảng cách hàng nghìn km, cùng ngư lôi hạng nặng Spearfish phục vụ tác chiến chống hạm và chống ngầm.

Việc triển khai HMS Anson được đánh giá là bước đi nhằm củng cố năng lực hiện diện quân sự của Anh tại khu vực Trung Đông mở rộng, đặc biệt trong bối cảnh các tuyến hàng hải chiến lược, trong đó có eo biển Hormuz, đang chịu nhiều sức ép an ninh. Đây là tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới, nơi lưu thông một tỷ lệ lớn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Tuy nhiên, hiện chưa thể xác minh độc lập thông tin trên, đồng thời Bộ Quốc phòng Anh chưa đưa ra phản hồi chính thức trước đề nghị bình luận.

Theo các nguồn tin, tàu ngầm này vẫn duy trì liên lạc định kỳ với Bộ Chỉ huy Liên hợp Thường trực của Anh tại Northwood. Mọi quyết định sử dụng vũ khí chiến lược đều phải được Thủ tướng Anh phê chuẩn và được truyền đạt thông qua hệ thống chỉ huy quân sự cấp cao.

Anh cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình để không kích Iran. Ảnh: Reuters.

Động thái triển khai diễn ra trong bối cảnh Anh được cho là đã cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của mình để tiến hành các đòn tấn công nhằm vào những mục tiêu của Iran bị cho là đe dọa an ninh tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Giới quan sát nhận định, việc đưa tàu ngầm hạt nhân tới Biển Ả Rập cho thấy Anh đang gia tăng hiện diện quân sự và khả năng răn đe trong khu vực, đồng thời sẵn sàng phối hợp với các đồng minh trong trường hợp tình hình tiếp tục diễn biến theo chiều hướng phức tạp.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, Daily Mail