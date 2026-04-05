Anh triển khai hệ thống phòng không Rapid Sentry tới Kuwait

Ngày 5/4, Anh vừa xác nhận triển khai hệ thống phòng không Rapid Sentry tới Kuwait, nhằm tăng cường bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu sau vụ tấn công UAV nhằm vào một cơ sở dầu mỏ nước này. Động thái diễn ra trong bối cảnh các quốc gia vùng Vịnh liên tiếp hứng chịu các đợt tấn công nhắm vào cơ sở năng lượng, căn cứ quân sự và các tuyến hàng hải chiến lược, đe dọa an ninh năng lượng và thương mại toàn khu vực.

Anh triển khai hệ thống phòng không Rapid Sentry tới Kuwait. Ảnh: UK MoD / Britannica.

Theo Bộ Quốc phòng và Không quân Hoàng gia Anh, Rapid Sentry là hệ thống phòng không di động, chuyên xử lý các mục tiêu bay thấp, chi phí thấp như UAV tự sát và các mối đe dọa tương tự. Hệ thống đã được thử nghiệm trong thực chiến, từng tích hợp vào mạng lưới phòng không nhiều lớp với các cảm biến cảnh báo sớm, hệ thống tác chiến điện tử và hỏa lực đánh chặn trực tiếp. Trong cấu trúc này, Rapid Sentry đóng vai trò “lớp tiêu diệt cuối cùng”, đảm bảo tiêu diệt UAV khi chúng vượt qua các tầng phát hiện và gây nhiễu điện tử.

Trái tim của Rapid Sentry là tên lửa đa năng hạng nhẹ LMM, sử dụng công nghệ chùm tia laser để dẫn hướng chính xác, tối ưu hóa cho tác chiến tầm ngắn. Tên lửa có tầm bắn trên 6 km, tốc độ vượt Mach 1,5, thiết kế gọn nhẹ giúp dễ dàng triển khai trên bộ, trên biển hoặc trên không. Khả năng cơ động cao và tốc độ phản ứng nhanh của LMM giúp Rapid Sentry có thể bắn hạ UAV trong các tình huống bất ngờ, ngay cả khi mục tiêu được bảo vệ bằng thiết bị gây nhiễu.

Rapid Sentry là hệ thống phòng không di động, chuyên xử lý các mục tiêu bay thấp, chi phí thấp như UAV tự sát và các mối đe dọa tương tự. Ảnh: Reuters.

Việc triển khai Rapid Sentry tại Kuwait không chỉ tăng cường lớp phòng thủ trực tiếp mà còn bổ sung cho mạng lưới phòng không phân tán và nhiều lớp mà Anh đang xây dựng tại vùng Vịnh. Các hệ thống cảm biến phát hiện sớm, bệ phóng tên lửa hạng nhẹ, cùng các mạng phòng không liên kết, tạo ra một “hàng rào” bảo vệ đa tầng, nhằm giảm thiểu nguy cơ từ các cuộc tấn công bằng UAV, tên lửa nhỏ và các mối đe dọa tầm thấp khác.

Việc Anh triển khai Rapid Sentry được coi là một bước đi quan trọng để bảo đảm an ninh năng lượng và hàng hải trong khu vực, đồng thời thể hiện cam kết hỗ trợ các đồng minh chống lại các mối đe dọa không đối xứng.

Thu Uyên

Nguồn: The Defense Post, Reuters.