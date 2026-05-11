Anh - Pháp thúc đẩy kế hoạch quân sự tại Hormuz, Iran cảnh báo đáp trả mạnh

Anh và Pháp dự kiến tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng quốc phòng với hơn 40 quốc gia nhằm thảo luận kế hoạch quân sự khôi phục hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Iran cảnh báo sẽ có phản ứng “quyết đoán và ngay lập tức” đối với bất kỳ sự hiện diện tàu chiến nào của phương Tây tại khu vực chiến lược này.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham dự Hội nghị thượng đỉnh Anh-Pháp tại số 10 phố Downing ở London, ngày 10 tháng 7 năm 2025. Ảnh: AFP

Theo các tuyên bố được Chính phủ Anh công bố ngày 11/5, cuộc họp trực tuyến do Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Catherine Vautrin đồng chủ trì sẽ tập trung vào việc xây dựng “phái bộ đa quốc gia” nhằm bảo đảm an toàn hàng hải qua Eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Đây là cuộc họp cấp bộ trưởng quốc phòng đầu tiên trong khuôn khổ sáng kiến đa quốc gia này, sau cuộc họp kỹ thuật kéo dài hai ngày tại London hồi tháng 4, nơi các kế hoạch triển khai thực tế đã được thảo luận.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết mục tiêu là “biến thỏa thuận ngoại giao thành các kế hoạch quân sự cụ thể nhằm khôi phục niềm tin cho hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz”.

Cùng thời điểm, Anh và Pháp đã điều động lực lượng hải quân tới khu vực Trung Đông. Pháp triển khai tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Charles de Gaulle, trong khi Anh điều tàu khu trục HMS Dragon. Cả hai nước đều nhấn mạnh đây là bước “bố trí lực lượng trước” nhằm phục vụ một sứ mệnh quốc tế trong tương lai, nếu được triển khai.

Iran cảnh báo mọi tàu chiến của Anh, Pháp hoặc quốc gia khác sẽ phải đối mặt với “phản ứng quyết đoán và ngay lập tức”. Ảnh: The Sun

Tuy nhiên, Iran lập tức phản ứng mạnh mẽ. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cảnh báo mọi tàu chiến của Anh, Pháp hoặc quốc gia khác sẽ phải đối mặt với “phản ứng quyết đoán và ngay lập tức”.

Ông khẳng định “chỉ Cộng hòa Hồi giáo Iran mới có thể bảo đảm an ninh tại Eo biển Hormuz”.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau đó cho biết Paris “chưa bao giờ có ý định triển khai tàu chiến” tại khu vực này, mà thay vào đó là một “sứ mệnh an ninh được điều phối với Iran”. Ông nhấn mạnh mục tiêu là khôi phục lưu thông hàng hải, đồng thời phản đối mọi hình thức phong tỏa hoặc áp thuế đối với tuyến hàng hải chiến lược.

Ông Macron cũng cho biết sáng kiến này mang tính “liên quốc gia”, với sự tham gia của khoảng 50 quốc gia và các tổ chức quốc tế, nhằm giảm căng thẳng và khôi phục tự do hàng hải khi điều kiện cho phép.

Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải từng vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu trước khi xung đột bùng phát - đã bị gián đoạn nghiêm trọng trong thời gian gần đây, khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh và giá dầu tăng cao.

Bích Hồng

Nguồn: CNA, Arab News, AFP