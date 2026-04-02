Anh họp với 35 quốc gia tìm giải pháp khôi phục lưu thông tại eo biển Hormuz

Chính phủ Vương quốc Anh sẽ triệu tập khoảng 35 quốc gia để thảo luận các biện pháp khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược đối với dầu mỏ và khí đốt toàn cầu, hiện đang bị gián đoạn.

Theo thông tin do Thủ tướng Anh Keir Starmer công bố, cuộc họp dự kiến diễn ra trong ngày 2/4 (giờ địa phương), với sự tham gia của Ngoại trưởng Yvette Cooper cùng lãnh đạo nhiều quốc gia. Đây là bước tiếp theo trong nỗ lực phối hợp giữa Anh và Pháp nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại khu vực.

Phát biểu trước thềm cuộc họp, Thủ tướng Anh cho biết các bên sẽ đánh giá “mọi biện pháp ngoại giao và chính trị khả thi” nhằm khôi phục tự do hàng hải, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và thuyền viên, đồng thời nối lại hoạt động vận chuyển các mặt hàng thiết yếu.

Danh sách các nước tham dự bao gồm nhiều đối tác châu Âu và quốc tế như Đức, Italy, Hà Lan, cùng các nước như Australia, Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc, New Zealand, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Nigeria. Đáng chú ý, Mỹ không được mời trực tiếp tham gia cuộc họp này.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố việc đảm bảo eo biển Hormuz thông suốt nên là trách nhiệm của các quốc gia phụ thuộc vào tuyến đường này, thay vì Washington. Ông nhấn mạnh “không có lý do gì để Mỹ phải làm việc đó”.

Một diễn biến đáng chú ý khác, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đang vận động Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết cho phép sử dụng vũ lực để mở lại eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran ông Ebrahim Azizi tuyên bố giai đoạn “hiếu khách” kéo dài 47 năm ở Eo biển Hormuz đã kết thúc và hoạt động vận tải hàng hải qua đây sẽ phải tuân theo các quy định mới do Tehran đặt ra.

Trước đó, phát biểu tại một cuộc mít-tinh công khai ở tỉnh Markazi, Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Nikzad cho biết sẽ không có đàm phán với Mỹ và Eo biển Hormuz sẽ không được mở lại, đồng thời cho biết Iran sẽ không nhượng bộ cho đến khi hoàn thành việc trả thù cho cái chết của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào hôm 28/2.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, Aljazeera