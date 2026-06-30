Anh: Chính trị gia Andy Burnham công bố kế hoạch cải cách quy mô lớn

Chính trị gia Anh Andy Burnham vừa công bố kế hoạch cải cách quy mô lớn nhằm tăng cường phân quyền cho các địa phương, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội tại Vương quốc Anh.

Ông Andy Burnham phát biểu tại thành phố Manchester Anh. Ảnh: AP.

Phát biểu tại Bảo tàng Lịch sử Nhân dân ở Manchester ngày 29/6, ông Burnham cho biết ông theo đuổi chương trình cải cách kéo dài 10 năm, tập trung vào việc mở rộng nhà ở xã hội, trao thêm quyền cho chính quyền địa phương trong quản lý một số dịch vụ công, bao gồm lĩnh vực cấp thoát nước, đồng thời giải quyết áp lực chi phí sinh hoạt.

Ông nhấn mạnh mục tiêu tăng cường phân bổ quyền lực giữa trung ương và địa phương, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các cấp chính quyền trong triển khai chính sách phát triển kinh tế.

Ông Burnham cho biết các định hướng chính sách của ông được xây dựng dựa trên kinh nghiệm điều hành tại vùng Greater Manchester, nơi chính quyền địa phương phối hợp với doanh nghiệp và cộng đồng trong phát triển kinh tế - xã hội. Ông cũng chỉ trích mô hình điều hành hiện nay tại Westminster, cho rằng cách tiếp cận này chưa mang lại hiệu quả trong việc cải thiện mức sống của người dân.

Ông Andy Burnham phát biểu trước các thành viên và người ủng hộ Công đảng sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung tại Makerfield, ở sân vận động Bartons Group, Ashton-in-Makerfield, Anh, ngày 19/6/2026. Ảnh: Reuters.

Trong chương trình hành động, ông cam kết cải tổ bộ máy hành chính, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, thúc đẩy tái công nghiệp hóa và tăng cơ hội việc làm, đặc biệt cho lực lượng lao động trẻ. Ông đồng thời đề xuất thiết lập cơ chế điều phối mới tại miền Bắc nước Anh nhằm chia sẻ một số chức năng hiện do Chính phủ trung ương đảm nhiệm, đặc biệt trong các lĩnh vực nhà ở và phát triển công nghiệp. Tuy nhiên, ông khẳng định các kế hoạch này sẽ được triển khai trong khuôn khổ các quy tắc tài khóa hiện hành nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Thị trường tài chính ghi nhận phản ứng tương đối tích cực, khi lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ trong thời gian ông phát biểu. Một số ý kiến trong giới phân tích cho rằng các đề xuất hiện mới ở mức định hướng và cần thêm thời gian để đánh giá tính khả thi trong thực tiễn.

Phản ứng với kế hoạch cải cách của ông Andy Burnham, một số nghị sĩ Công đảng đánh giá cao định hướng cải cách, trong khi các đảng đối lập bày tỏ hoài nghi về tính khả thi của chương trình và kêu gọi tổ chức bầu cử toàn quốc.

Trong bối cảnh nền kinh tế Anh tăng trưởng chậm, áp lực chi phí sinh hoạt gia tăng và môi trường chính trị phân cực, các đề xuất cải cách của ông Burnham được cho là sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận trong thời gian tới.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.