Ấn Độ và Trung Quốc nối lại các chuyến bay thẳng sau 5 năm gián đoạn

Bộ Ngoại giao Ấn Độ vừa thông báo, các chuyến bay thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc sẽ được nối lại từ ngày 26/10 tới. Động thái được kỳ vọng thúc đẩy giao lưu nhân dân, kết nối hai nền kinh tế, đồng thời góp phần đưa quan hệ song phương trở lại trạng thái bình thường sau giai đoạn căng thẳng.

Ấn Độ và Trung Quốc nối lại các chuyến bay thẳng từ cuối tháng 10 - Ảnh: The Financial Express.

Các cơ quan hàng không dân dụng Ấn Độ và Trung Quốc đang tiến hành các cuộc thảo luận kỹ thuật để khôi phục dịch vụ bay thẳng tại một số sân bay được chỉ định. Việc khôi phục hoạt động hàng không trực tiếp sẽ gắn với lịch bay mùa đông, tùy thuộc vào kế hoạch kinh doanh của các hãng hàng không cũng như việc đáp ứng các tiêu chuẩn vận hành và an toàn.

Hãng hàng không IndiGo, hãng bay lớn nhất của Ấn Độ, thông báo sẽ khai trương đường bay hằng ngày Kolkata-Quảng Châu từ ngày 26/10, đồng thời lên kế hoạch mở thêm tuyến bay từ New Delhi tới một thành phố lớn của Trung Quốc trong thời gian tới. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2020, hai quốc gia đông dân nhất thế giới nối lại đường bay trực tiếp, bất chấp việc Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong suốt thời gian căng thẳng. Việc khôi phục đường bay thẳng được đánh giá sẽ mang lại nhiều lợi ích, từ thúc đẩy du lịch, tăng cường thương mại cho tới mở rộng hợp tác giáo dục và học thuật. Đây còn là bước đi mang tính biểu tượng trong tiến trình cải thiện quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn của châu Á.

Động thái trên diễn ra chỉ một tháng sau chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - lần đầu tiên trong 7 năm - để dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân. Tại đây, ông Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí thúc đẩy quan hệ kinh tế và duy trì hòa bình tại khu vực biên giới tranh chấp.

Thanh Giang

Nguồn: India Today, Reuters, The Indian Express