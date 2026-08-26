Ấn Độ và Mỹ thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải tại Ấn Độ Dương

Ngoại trưởng Ấn Độ Vikram Misri ngày 25/8 đã có cuộc điện đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Allison M. Hooker để thảo luận các biện pháp mở rộng hợp tác thực chất tại khu vực Ấn Độ Dương, tập trung vào an ninh hàng hải, cơ sở hạ tầng chiến lược và kết nối khu vực.

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Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal. Ảnh: Indian express.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho biết hai bên đã đánh giá các tiềm năng hợp tác để hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả hơn. Cuộc điện đàm nhằm thúc đẩy Sáng kiến Chiến lược Ấn Độ Dương (IOSV), cơ chế hợp tác song phương được Lãnh đạo cấp cao hai nước khởi động từ tháng 2/2025.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường an ninh hàng hải, phát triển hạ tầng trọng điểm và mở rộng kết nối, đồng thời bảo đảm đáp ứng đúng nhu cầu và ưu tiên của các nước đối tác trong khu vực.

Sáng kiến Chiến lược Ấn Độ Dương do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump thống nhất thiết lập sau cuộc đàm phán tại Washington D.C. hồi tháng 2 năm ngoái. Cơ chế này đặt mục tiêu mở rộng hợp tác toàn diện trên toàn không gian Ấn Độ Dương, xoay quanh các trụ cột then chốt như an ninh hàng hải, phát triển hạ tầng, kết nối giao thương và thu hút đầu tư. Trên cơ sở đó, New Delhi và Washington đang tăng cường phối hợp chặt chẽ, tôn trọng lợi ích chung của các đối tác khu vực.

Ấn Độ và Mỹ thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải tại Ấn Độ Dương. Ảnh: Mint.

Sáng kiến này là một phần trong nỗ lực chung của Ấn Độ và Mỹ nhằm tăng cường an ninh và thúc đẩy kết nối trong toàn khu vực Ấn Độ Dương. Đáng chú ý, hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển mạng lưới cáp quang ngầm dưới biển, trong đó Ấn Độ đảm nhiệm vai trò bảo trì, sửa chữa và tài trợ thông qua các nhà cung cấp uy tín. Đồng thời, hai bên định hình các cơ hội hợp tác tiềm năng trải dài từ Tây Ấn Độ Dương, Tây Á đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trên các lĩnh vực quốc phòng, công nghệ, năng lượng và khoáng sản thiết yếu.

Thanh Giang

Nguồn: Firstpost, The Economic Times.