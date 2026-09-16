Ai Cập và Ả Rập-Xê út hội đàm về an ninh khu vực

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi ngày 15/9 đã có cuộc hội đàm quan trọng với Thủ tướng Ả Rập-Xê út Abdulaziz Al Saud tại thủ đô Cairo. Cuộc gặp tập trung thảo luận về việc thắt chặt quan hệ song phương và ứng phó với các thách thức an ninh đang gia tăng trong khu vực.

Theo tuyên bố chính thức từ Phủ Tổng thống Ai Cập, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất đẩy mạnh hơn nữa hợp tác toàn diện, đồng thời cam kết tháo gỡ các rào cản kỹ thuật nhằm thúc đẩy dòng chảy thương mại và đầu tư giữa hai nước. Trong khuôn khổ cuộc đàm phán, Tổng thống Abdel-Fattah al-Sisi khẳng định Ai Cập kiên quyết phản đối và lên án mọi hành vi tấn công hoặc đe dọa làm tổn hại đến chủ quyền, sự ổn định và toàn vẹn lãnh thổ của Ả Rập-Xê út.

Nhà lãnh đạo Ai Cập tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các biện pháp an ninh mà Ả Rập-Xê út triển khai để bảo vệ đất nước. Đồng thời, Cairo cũng ủng hộ các nỗ lực nhằm đạt được một giải pháp chính trị toàn diện và bền vững cho cuộc khủng hoảng tại Yemen. Đáp lại, Thủ tướng Ả Rập-Xê út đánh giá cao vai trò của Ai Cập trong việc duy trì hòa bình, ổn định khu vực và tinh thần đoàn kết của Cairo với Riyadh trước các biến động địa chính trị gần đây.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh xung đột qua biên giới giữa lực lượng Houthi tại Yemen và Ả Rập-Xê út leo thang nghiêm trọng. Lực lượng Houthi xác nhận ngày 14/9 đã phóng hàng loạt tên lửa hành trình và máy bay không người lái vào một căn cứ quân sự lớn ở phía Tây nam Ả Rập-Xê út.

Trước đó, vào ngày 10/9, nhóm này đã chiếm cảng chiến lược Mocha, tiếp tục tiến xuống phía nam vào khu vực eo biển Bab al-Mandab vào ngày 11/9 và đánh chiếm đảo Mayun nằm ở trung tâm eo biển. Các động thái quân sự này đã siết chặt quyền kiểm soát của Houthi đối với tuyến đường hàng hải huyết mạch nối Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Thanh Giang