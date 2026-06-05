Ấn Độ, Anh công bố sáng kiến hợp tác mới về khoáng sản và an ninh hàng hải

Trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ của Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper, Ấn Độ và Anh đã công bố hai sáng kiến hợp tác mới trong các lĩnh vực khoáng sản thiết yếu và an ninh hàng hải, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar. Ảnh: Indian Express.

Tại cuộc hội đàm ở New Delhi ngày 4/6, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar và Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper đã trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng sạch, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ cao, khoáng sản chiến lược, chuỗi cung ứng và an ninh kinh tế.

Hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ thành lập Trung tâm Xuất sắc về An ninh Hàng hải Khu vực, nhằm hỗ trợ các quốc gia khu vực Ấn Độ Dương nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức an ninh hàng hải phi truyền thống và bảo đảm an toàn các tuyến hàng hải quốc tế.

Ấn Độ và Anh cũng chính thức khởi động Đài quan sát Chuỗi cung ứng Khoáng sản Thiết yếu Toàn cầu (GSCO) nhằm tăng cường chia sẻ thông tin, đánh giá rủi ro và thúc đẩy hợp tác trong khai thác, chế biến, bảo đảm nguồn cung các loại khoáng sản quan trọng phục vụ chuyển đổi năng lượng xanh và các ngành công nghệ tiên tiến.

Ấn Độ và Anh công bố 2 sáng kiến hợp tác mới về khoáng sản và an ninh hàng hải. Ảnh: ANI.

Phát biểu sau cuộc hội đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar cho biết, quan hệ Ấn Độ - Anh đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi hai nước hoàn tất Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện (CETA), đồng thời thúc đẩy triển khai Đối tác Chiến lược Toàn diện và Lộ trình Công nghiệp Quốc phòng.

Theo ông Jaishankar, hợp tác song phương hiện không chỉ tập trung vào thương mại và đầu tư mà đang mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược như công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, an ninh chuỗi cung ứng và khả năng tự cường kinh tế.

Về phần mình, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper nhấn mạnh, việc xây dựng các chuỗi cung ứng khoáng sản đa dạng, ổn định và có khả năng chống chịu cao là lợi ích chung của cả hai nước. Theo bà, trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đối với các loại khoáng sản phục vụ công nghệ sạch và chuyển đổi số ngày càng tăng, hợp tác giữa Anh và Ấn Độ sẽ góp phần củng cố an ninh kinh tế, giảm thiểu các rủi ro gián đoạn nguồn cung và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Theo giới quan sát, các sáng kiến mới phản ánh xu hướng hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Ấn Độ và Anh trong các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, trong bối cảnh các nước đẩy mạnh bảo đảm nguồn cung nguyên liệu quan trọng và tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thu Uyên