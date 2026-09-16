Mỹ và Đức thảo luận NATO 3.0, tăng cường hợp tác quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 15/9 đã gặp nhau tại Lầu Năm Góc ở Washington, D.C., thảo luận về định hướng mới của NATO, tăng chi tiêu quốc phòng của các nước châu Âu và thúc đẩy hợp tác giữa ngành công nghiệp quốc phòng hai nước.

Theo Lầu Năm Góc, cuộc gặp tập trung vào khái niệm “NATO 3.0” mà ông Hegseth đề cập, với mục tiêu tăng cường năng lực quân sự của liên minh, thúc đẩy sản xuất quốc phòng và chuyển giao thêm trách nhiệm về phòng thủ thông thường ở châu Âu cho các đồng minh châu Âu.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Hegseth nhấn mạnh Mỹ và Đức đang tìm cách tạo thêm bước tiến trong hợp tác công nghiệp quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đánh giá Đức đang đạt tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện các cam kết tăng chi tiêu quốc phòng của NATO, đồng thời lưu ý việc gia tăng ngân sách quốc phòng mới chỉ là bước khởi đầu.

Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở La Hay (Hà Lan) năm 2025, các nước thành viên nhất trí hướng tới mục tiêu dành 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hằng năm cho các nhu cầu liên quan đến quốc phòng và an ninh vào năm 2035. Trong đó, 3,5% dành cho các yêu cầu quân sự cốt lõi và 1,5% cho các khoản đầu tư liên quan đến an ninh rộng hơn.

Ông Hegseth cho biết, Đức đang tiến gần mục tiêu này và đánh giá Berlin đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc tăng cường năng lực quốc phòng của châu Âu.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khẳng định Berlin ủng hộ việc các nước châu Âu đảm nhận vai trò lớn hơn trong năng lực phòng thủ thông thường của NATO. Ông cho biết Đức đang tăng cường năng lực quốc phòng và đầu tư quân sự, đồng thời muốn đóng vai trò thúc đẩy nỗ lực này tại châu Âu.

Trong khuôn khổ cuộc gặp, hai bộ trưởng cũng ký một thỏa thuận nhằm điều chỉnh chiến lược chuyển đổi trong hoạt động mua sắm quốc phòng của Mỹ phù hợp với Đạo luật tăng tốc mua sắm của Đức. Theo ông Hegseth, thỏa thuận có thể mở ra thêm cơ hội cho hai nước hợp tác trong phát triển, sản xuất, sản xuất theo giấy phép, bảo trì và duy trì các hệ thống quốc phòng.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy các đồng minh châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng và đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh của khu vực. Tại một cuộc họp NATO ở Brussels hồi tháng 6, ông Hegseth cho biết, Washington sẽ xem xét lại việc triển khai lực lượng Mỹ tại châu Âu trong vòng 6 tháng, đồng thời kêu gọi các đồng minh giảm sự phụ thuộc vào hỗ trợ quân sự của Mỹ.

Minh Phương