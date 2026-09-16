HĐBA LHQ tổ chức cuộc họp về Yemen giữa lúc căng thẳng tại Biển Đỏ gia tăng

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 15/9 họp khẩn về tình hình Yemen và những diễn biến ngày càng phức tạp tại Trung Đông, trong bối cảnh lực lượng Houthi mở rộng kiểm soát dọc bờ biển phía Tây Yemen và khu vực eo biển chiến lược Bab al-Mandab, làm gia tăng lo ngại về an ninh khu vực, hoạt động hàng hải quốc tế và tình hình nhân đạo.

Cuộc họp được Bahrain, Anh, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp và Latvia đề nghị tổ chức, trong bối cảnh giao tranh tại Yemen gia tăng và lực lượng Houthi mở rộng hoạt động dọc bờ biển phía Tây nước này.

Phát biểu tại phiên họp khẩn, Phó Đại diện thường trực của Anh tại LHQ Kate Foster cho rằng lực lượng Houthi “chịu hoàn toàn trách nhiệm” về tình trạng leo thang căng thẳng tại khu vực eo biển Bab al-Mandab, đồng thời cảnh báo những diễn biến này đe dọa hoạt động hàng hải quốc tế.

Trợ lý Tổng Thư ký LHQ Khaled Khiari tái khẳng định LHQ lên án các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào cơ sở dân sự và năng lượng của Saudi Arabia, đồng thời kêu gọi khôi phục đầy đủ quyền tự do hàng hải tại Bab al-Mandab và eo biển Hormuz. Ông cũng thúc giục các bên tham gia xung đột ưu tiên các nỗ lực chính trị do LHQ dẫn dắt, thay vì tiếp tục làm gia tăng căng thẳng.

Đại diện Yemen tại LHQ Abdallah Al-Saadi cho rằng hoạt động của Houthi hiện không còn chỉ là vấn đề nội bộ Yemen mà đã trở thành mối đe dọa ngày càng lớn đối với an ninh khu vực, tự do hàng hải, nguồn cung năng lượng và một trong những tuyến giao thương quan trọng của thế giới. Ông kêu gọi HĐBA thực thi đầy đủ lệnh cấm vận vũ khí đối với Houthi và tăng cường hỗ trợ lực lượng bảo vệ bờ biển, hải quân Yemen.

Đại diện Bahrain tại LHQ Jamal Alrowaiei cho rằng Houthi đã bỏ lỡ các cơ hội xây dựng lòng tin, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế có các biện pháp mạnh hơn nhằm ngăn chặn những hành động gây bất ổn. Bahrain ủng hộ quyền của Saudi Arabia và Yemen tự vệ theo Điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời đề nghị thực thi nghiêm lệnh cấm vận vũ khí và mở rộng các biện pháp trừng phạt liên quan đến các vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và nhằm vào tàu thương mại.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Jennifer Locetta cho rằng những diễn biến mới là một hoạt động do Iran hậu thuẫn và được thực hiện thông qua lực lượng Houthi. Washington yêu cầu Iran chấm dứt hỗ trợ Houthi và kêu gọi lực lượng này rút khỏi các khu vực đã kiểm soát. Mỹ cũng khẳng định đang phối hợp với các đối tác trong khu vực nhằm bảo đảm tự do hàng hải.

Bích Hồng