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Mỹ điều chỉnh ưu tiên an ninh, chuyển viện trợ quân sự sang châu Mỹ

Bích Hồng
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(Baothanhhoa.vn) - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang điều chỉnh các ưu tiên về an ninh và đối ngoại, chuyển 52 triệu USD viện trợ quân sự từ một số nước châu Âu và Trung Đông sang các quốc gia tại Trung và Nam Mỹ, trong khi tại Washington xuất hiện tranh luận về phạm vi quyền lực của chính quyền trong việc sử dụng sức mạnh quân sự ở nước ngoài.

Mỹ điều chỉnh ưu tiên an ninh, chuyển viện trợ quân sự sang châu Mỹ

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang điều chỉnh các ưu tiên về an ninh và đối ngoại, chuyển 52 triệu USD viện trợ quân sự từ một số nước châu Âu và Trung Đông sang các quốc gia tại Trung và Nam Mỹ, trong khi tại Washington xuất hiện tranh luận về phạm vi quyền lực của chính quyền trong việc sử dụng sức mạnh quân sự ở nước ngoài.

Mỹ điều chỉnh ưu tiên an ninh, chuyển viện trợ quân sự sang châu Mỹ

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15/9 thông báo với Quốc hội kế hoạch điều chuyển 52 triệu USD trong chương trình Tài chính quân sự nước ngoài (FMF) từ Slovakia, Bắc Macedonia, Tunisia và Iraq sang Panama, Peru, Ecuador và Colombia. Theo cơ chế FMF, các nước được hỗ trợ có thể sử dụng nguồn tài chính của Mỹ để mua trang thiết bị quân sự từ các nhà thầu quốc phòng Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết khoản tiền được phân bổ lại nhằm hỗ trợ các nước trong khu vực đối phó hoạt động buôn bán ma túy và góp phần bảo đảm an ninh cho kênh đào Panama. Washington cũng cho rằng nguồn hỗ trợ mới sẽ giúp ngăn các đối thủ thiết lập những vị trí chiến lược tại Tây bán cầu, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng hiện diện tại Mỹ Latinh.

Quyết định trên được đưa ra sau chuyến công du Nam Mỹ của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hồi tuần trước. Ông Rubio đã tới Colombia, Ecuador và Peru, gặp các nhà lãnh đạo tại những nước này và cam kết tăng cường hỗ trợ, hợp tác với Washington.

Việc điều chuyển viện trợ diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump nhiều lần yêu cầu các đồng minh NATO ở châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng và chỉ trích mức đóng góp của các nước này cho an ninh chung. Tuy nhiên, việc điều chuyển 52 triệu USD không đồng nghĩa Mỹ chấm dứt hoàn toàn chương trình hỗ trợ đối với 4 nước bị giảm nguồn phân bổ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các nước này vẫn dự kiến nhận một phần viện trợ, dù mức cụ thể chưa được công bố.

Trong khi chính quyền điều chỉnh nguồn lực đối ngoại, tại Quốc hội Mỹ cũng diễn ra tranh luận về việc sử dụng sức mạnh quân sự của chính quyền. Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie ngày 15/9 đã trình các điều khoản luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, cáo buộc ông vi phạm Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973 khi tiếp tục các hoạt động quân sự tại Iran mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội.

Phía chính quyền bác bỏ cách diễn giải của ông Massie. Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho rằng việc gọi các hoạt động của Mỹ tại Iran là một “cuộc chiến” là không phù hợp, đồng thời khẳng định Bộ trưởng Hegseth tuân thủ pháp luật. Lầu Năm Góc cũng lên tiếng bảo vệ người đứng đầu cơ quan này, khẳng định ông Hegseth đang thực hiện chương trình lãnh đạo và cải tổ Bộ Quốc phòng.

Bích Hồng

Từ khóa:

#Quân sự #Chính quyền #Viện trợ #An ninh #Tổng thống donald trump #Châu Âu #điều chỉnh #Washington

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