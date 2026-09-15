Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Khoa học - Công nghệ

Môi trường

Phát lệnh báo động II trên sông Yên

NM
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh vừa có Công điện số 10/CĐ-PTDS gửi Chủ tịch UBND các xã, phường: Nông Cống, Thăng Bình, Trường Văn, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn, Các Sơn, Đông Sơn về việc phát lệnh báo động I trên sông Yên.

Phát lệnh báo động II trên sông Yên

Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh vừa có Công điện số 10/CĐ-PTDS gửi Chủ tịch UBND các xã, phường: Nông Cống, Thăng Bình, Trường Văn, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn, Các Sơn, Đông Sơn về việc phát lệnh báo động I trên sông Yên.

Phát lệnh báo động II trên sông Yên

Ảnh minh họa.

Theo bản tin cảnh báo lũ trên các sông tỉnh Thanh Hóa ngày 15/9/2026 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hồi 7 giờ mực nước trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối là +2,45m (trên BĐI là 0,45m). Cảnh báo mực nước hạ lưu trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối có khả năng lên mức báo động II (+2,8m) vào lúc 10-11h ngày 15/9/2026.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động II trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường nêu trên tiếp tục triển khai việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động. Tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê trên địa bàn. Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Trước đó, tại Công điện số 09/CĐ-PTDS ngày 14/9/2026, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã phát lệnh báo động I trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối.

NM

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND #sông Yên #Phòng thủ #Trung Chính #Nông Cống #tỉnh #Đông Sơn #Công điện #Phòng chống thiên tai #Triển khai

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Cảnh báo lũ trên các sông ở Thanh Hóa từ ngày 14 đến 17/9

Cảnh báo lũ trên các sông ở Thanh Hóa từ ngày 14 đến 17/9

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 14 đến 17/9, các sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ nước lên phổ biến từ 2-5m. Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất ở khu vực miền núi và ngập úng tại các...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh