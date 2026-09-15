Phát lệnh báo động II trên sông Yên

Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh vừa có Công điện số 10/CĐ-PTDS gửi Chủ tịch UBND các xã, phường: Nông Cống, Thăng Bình, Trường Văn, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn, Các Sơn, Đông Sơn về việc phát lệnh báo động I trên sông Yên.

Ảnh minh họa.

Theo bản tin cảnh báo lũ trên các sông tỉnh Thanh Hóa ngày 15/9/2026 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hồi 7 giờ mực nước trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối là +2,45m (trên BĐI là 0,45m). Cảnh báo mực nước hạ lưu trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối có khả năng lên mức báo động II (+2,8m) vào lúc 10-11h ngày 15/9/2026.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động II trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường nêu trên tiếp tục triển khai việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động. Tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê trên địa bàn. Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Trước đó, tại Công điện số 09/CĐ-PTDS ngày 14/9/2026, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã phát lệnh báo động I trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối.

NM