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Ấn Độ và Israel chính thức kích hoạt Hiệp định Đầu tư Song phương thế hệ mới

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Hiệp định Đầu tư Song phương thế hệ mới giữa Ấn Độ và Israel đã chính thức có hiệu lực từ ngày 4/7, mở ra khuôn khổ pháp lý nhằm thúc đẩy dòng vốn đầu tư hai chiều, tăng mức độ bảo hộ cho nhà đầu tư và tạo môi trường kinh doanh ổn định, dễ dự báo hơn giữa hai nền kinh tế.

Ấn Độ và Israel chính thức kích hoạt Hiệp định Đầu tư Song phương thế hệ mới

Hiệp định Đầu tư Song phương thế hệ mới giữa Ấn Độ và Israel đã chính thức có hiệu lực từ ngày 4/7, mở ra khuôn khổ pháp lý nhằm thúc đẩy dòng vốn đầu tư hai chiều, tăng mức độ bảo hộ cho nhà đầu tư và tạo môi trường kinh doanh ổn định, dễ dự báo hơn giữa hai nền kinh tế.

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Ấn Độ và Israel chính thức kích hoạt Hiệp định Đầu tư Song phương thế hệ mới

Hiệp định đầu tư song phương Ấn Độ-Israel chính thức có hiệu lực từ ngày 4/7. Ảnh: PIB.

Theo Bộ Tài chính Ấn Độ, thỏa thuận được hai bên ký tại New Delhi ngày 8/9/2025, được xem là bước đi quan trọng nhằm củng cố quan hệ kinh tế song phương. Hiệp định hướng tới bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư và các khoản đầu tư, đồng thời vẫn bảo đảm dư địa chính sách cho chính phủ hai nước trong việc theo đuổi các mục tiêu công chính đáng, phù hợp với các nguyên tắc hiện đại của luật đầu tư quốc tế.

Việc Hiệp định Đầu tư Song phương thế hệ mới có hiệu lực được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho các hoạt động đầu tư xuyên biên giới, nhất là trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh bổ sung như công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, nông nghiệp, dịch vụ và sản xuất công nghệ cao. Đây cũng là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, giảm rủi ro pháp lý và nâng cao niềm tin trong các dự án dài hạn.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ và Israel đang thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA). Hai bên đã ký điều khoản tham chiếu cho tiến trình đàm phán vào tháng 11/2025 và khởi động vòng đàm phán đầu tiên tại New Delhi từ ngày 23/2/2026.

Trong tài khóa 2024-2025, trao đổi thương mại hàng hóa giữa Ấn Độ và Israel đạt khoảng 3,62 tỷ USD, cho thấy dư địa mở rộng hợp tác còn lớn giữa hai nước.

Ấn Độ và Israel chính thức kích hoạt Hiệp định Đầu tư Song phương thế hệ mới

Hiệp định Đầu tư Song phương thế hệ mới có hiệu lực được kỳ vọng tạo động lực mới cho hoạt động đầu tư xuyên biên giới. Ảnh: The Blogs - The Times of Israel.

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal trước đó nhấn mạnh khi kết hợp với FTA đang được đàm phán, khuôn khổ đầu tư mới sẽ góp phần mở rộng tiếp cận thị trường, thúc đẩy luồng vốn cũng như thương mại hàng hóa và dịch vụ, đồng thời tháo gỡ các rào cản kinh doanh.

Việc đưa Hiệp định Đầu tư Song phương vào thực thi được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác đầu tư và thương mại giữa Ấn Độ và Israel, trong bối cảnh hai nước đang tiếp tục đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA).

Thanh Giang

Nguồn: Hindustan Times, Firstpost.

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Từ khóa:

#Ấn độ #Israel #FTA #Hiệp định thương mại tự do #Nhà đầu tư #Kinh tế #Vốn đầu tư

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