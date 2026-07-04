Ấn Độ phê duyệt kế hoạch mua sắm quốc phòng 520 tỷ rupee

Trong một bước đi nhằm thúc đẩy hiện đại hóa quân đội, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC) của Ấn Độ do Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh chủ trì, đã thông qua các đề xuất mua sắm quốc phòng trị giá khoảng 520 tỷ rupee (khoảng 6 tỷ USD).

Ấn Độ thông qua các đề xuất mua sắm quốc phòng trị giá khoảng 520 tỷ rupee. Ảnh: psuconnect.

Theo kế hoạch được phê duyệt, các gói mua sắm tập trung vào những hệ thống quốc phòng thế hệ mới, bao gồm thiết bị tác chiến điện tử, máy bay không người lái, tên lửa và các nền tảng giám sát, nhằm tăng cường năng lực tác chiến của lục quân, hải quân và không quân.

Đối với Lục quân Ấn Độ, các hạng mục được phê duyệt gồm hệ thống tác chiến điện tử chống máy bay không người lái Akash Tarang, tên lửa chống tăng vác vai, tên lửa phòng không tầm trung, hệ thống phòng không tầm rất ngắn, hệ thống bảo vệ chủ động cho xe tăng và máy bay không người lái cảm tử sử dụng động cơ phản lực.

Đối với Hải quân Ấn Độ, kế hoạch bao gồm thủy lôi đa ảnh hưởng nhằm tăng cường năng lực kiểm soát trên biển, hệ thống máy bay không người lái triển khai từ tàu chiến phục vụ giám sát hàng hải và một cơ sở thử nghiệm trên đất liền để hỗ trợ nghiên cứu, phát triển công nghệ động cơ điện cho tàu chiến trong tương lai.

Việc phê duyệt các đề xuất mua sắm mới cho thấy Ấn Độ tiếp tục thúc đẩy phát triển các công nghệ quốc phòng thế hệ mới trong nước. Ảnh: defence.

Trong khi đó, Không quân Ấn Độ sẽ được bổ sung nền tảng bay giả vệ tinh hoạt động ở độ cao lớn (HAPS) dạng cánh cố định. Hệ thống này được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, giám sát, thu thập thông tin tình báo, viễn thông và quan sát từ xa trong thời gian dài.

Theo giới chức Ấn Độ, các hệ thống mới dự kiến sẽ nâng cao khả năng đối phó với máy bay không người lái của đối phương, tăng cường năng lực chống thiết giáp, củng cố hệ thống phòng không, cải thiện khả năng bảo vệ xe tăng và nâng cao hiệu quả tác chiến điện tử.

Việc phê duyệt các đề xuất mua sắm mới cũng cho thấy Ấn Độ tiếp tục thúc đẩy phát triển các công nghệ quốc phòng thế hệ mới trong nước, đồng thời tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng trên bộ, trên biển và trên không trước những thách thức an ninh đang thay đổi.

Bích Hồng

Nguồn: WION