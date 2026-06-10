Ấn Độ mở rộng kho vũ khí hạt nhân

Tờ The Telegraph ngày 9/6 cho biết kho vũ khí hạt nhân của Ấn Độ đang tiếp tục mở rộng, đưa năng lực răn đe chiến lược của nước này tiến gần quy mô hạt nhân của Anh.

Ấn Độ mở rộng kho vũ khí hạt nhân, tăng cường năng lực răn đe chiến lược. Ảnh: Bhaskar.

Theo báo cáo thường niên mới nhất từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), trong năm qua, Ấn Độ đã bổ sung thêm 10 đầu đạn hạt nhân, nâng tổng số đầu đạn trong kho dự trữ từ 180 lên ước tính khoảng 190 đầu đạn.

Quy mô này hiện chỉ còn kém 35 đầu đạn so với kho vũ khí hạt nhân của Vương quốc Anh (225 đầu đạn). Đáng chú ý, kể từ tháng 8/2024, New Delhi đã chính thức đưa vào vận hành hai tàu ngầm hạt nhân chiến lược mới là INS Arighaat và INS Aridaman, đều có khả năng mang theo tên lửa đạn đạo trang bị đầu đạn hạt nhân.

Cùng với việc tăng cường sử dụng các hệ thống tên lửa đóng thùng bọc kín, giới chuyên gia nhận định chương trình hiện đại hóa hạt nhân của Ấn Độ đang có sự tái định hướng chiến lược rõ rệt khi tập trung phát triển các phương tiện phóng tầm xa nhằm nâng cao năng lực răn đe mở rộng tại khu vực.

Cũng theo SIPRI, xu hướng hiện đại hóa và mở rộng kho vũ khí hạt nhân đang diễn ra tại nhiều quốc gia sở hữu loại vũ khí này. Theo đó, thế giới hiện sở hữu khoảng 12.187 đầu đạn hạt nhân, trong đó khoảng 9.745 đầu đạn nằm trong các kho dự trữ quân sự và có khả năng được triển khai khi cần thiết.

Báo cáo mới nhất của SIPRI cho thấy nguy cơ hạt nhân toàn cầu đang gia tăng. Ảnh: The Telegraph.

Mặc dù Nga và Mỹ vẫn chiếm phần lớn số đầu đạn hạt nhân trên thế giới, SIPRI nhận định những diễn biến đáng chú ý nhất hiện nay đang tập trung ở châu Á. Trung Quốc được ước tính đã nâng số đầu đạn hạt nhân từ khoảng 600 lên 620 trong năm qua, trong khi Pakistan duy trì kho vũ khí ở mức khoảng 170 đầu đạn nhưng tiếp tục phát triển các hệ thống mang phóng mới và tích lũy vật liệu phân hạch phục vụ các chương trình trong tương lai.

SIPRI cảnh báo việc các quốc gia ngày càng chú trọng nâng cấp năng lực hạt nhân, cùng với sự xuất hiện của các công nghệ quân sự mới, có thể làm gia tăng nguy cơ mất ổn định chiến lược và khiến các cuộc khủng hoảng an ninh trong tương lai trở nên phức tạp hơn.

Thanh Giang