Ấn Độ hạ thủy tàu chiến chống ngầm nội địa đầu tiên INS Mahe

Ngày 24/11, Hải quân Ấn Độ chính thức đưa vào biên chế tàu chống ngầm INS Mahe, con tàu đầu tiên trong số tám chiếc do nước này tự thiết kế và chế tạo. INS Mahe được thiết kế hoạt động chủ yếu ở vùng nước nông, với khả năng tuần tra ven bờ, phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa các mối đe dọa dưới mặt nước nhờ vũ khí, cảm biến và hệ thống thông tin liên lạc tiên tiến.

Ấn Độ hạ thủy tàu chiến chống ngầm nội địa đầu tiên INS Mahe. Ảnh: The hindu

Hơn 80% linh kiện của tàu được sản xuất trong nước, thể hiện nỗ lực nội địa hóa công nghệ quốc phòng theo sáng kiến “Sản xuất tại Ấn Độ” của Thủ tướng Narendra Modi. Tổng Tham mưu trưởng Lục quân Upendra Dwivedi đánh giá đây là cột mốc quan trọng, thể hiện năng lực ngày càng tăng của Ấn Độ trong việc thiết kế, chế tạo và triển khai các tàu chiến phức tạp.

Mặc dù INS Mahe nâng cao khả năng phòng thủ ven bờ, các chuyên gia nhận định tàu vẫn hạn chế về phạm vi hoạt động và cảm biến so với tàu hộ vệ lớn hoặc phương tiện chống ngầm trên không. Được biết, trong thời gian qua việc bàn giao tàu tấn công hạt nhân Chakra III từ Nga chậm trễ, càng khiến hải quân Ấn Độ đối mặt với thách thức về năng lực tác chiến chiến lược.

INS Mahe được đóng bởi Cochin Shipyard Limited, với bốn trong năm bộ phận chính sản xuất trong nước, đồng thời được trang bị hệ thống điều khiển hiện đại, cho phép duy trì hoạt động dài ngày ở vùng nước nông. Theo kế hoạch, Ấn Độ sẽ mở rộng hạm đội lên hơn 200 tàu chiến và tàu ngầm vào năm 2035, với mục tiêu đạt khoảng 230 tàu vào năm 2037, trong bối cảnh quốc gia này tiếp tục đẩy mạnh sáng kiến “Ấn Độ tự cường” trong lĩnh vực quốc phòng.

Các chuyên gia nhận định, INS Mahe là bước tiến quan trọng trong khả năng tác chiến chống ngầm, nhưng vẫn chưa đủ để cân bằng sức mạnh hải quân với các mối đe dọa từ tàu ngầm hiện đại của Pakistan. Con tàu được đánh giá là tăng cường phòng thủ ven bờ, đồng thời là biểu tượng năng lực đóng tàu quốc phòng nội địa ngày càng hoàn thiện của Ấn Độ.

Thu Uyên

Nguồn: NDTV, The Hindu