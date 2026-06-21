Ấn Độ bứt phá tự chủ năng lượng nhờ công nghệ hạt nhân thế hệ mới

Việc vận hành thành công lò phản ứng tái sinh nhanh đầu tiên đánh dấu bước ngoặt lịch sử, giúp Ấn Độ hiện thực hóa giấc mơ tự chủ năng lượng.

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Ấn Độ hướng tới kế hoạch mở rộng quy mô lớn các lò phản ứng tái sinh nhanh. Ảnh: Wion.

Để cụ thể hóa bước đi tiếp theo, chính phủ nước này đang lên kế hoạch mở rộng quy mô với sự tham gia mạnh mẽ của khối doanh nghiệp công - tư trong nước. Một hội nghị công nghiệp đặc biệt vừa được tổ chức tại Chennai nhằm xây dựng lộ trình nội địa hóa chuỗi cung ứng, giảm phụ thuộc vào nước ngoài.

Đối với các nhà quy hoạch, lò phản ứng tái sinh nhanh là mắt xích cốt lõi trong chiến lược hạt nhân 3 giai đoạn của New Delhi, nhằm tối ưu hóa nguồn uranium hạn chế và khai thác kho báu thorium khổng lồ trong nước.

Lộ trình hạt nhân của Ấn Độ được vận hành tuần tự với giai đoạn một sử dụng uranium tự nhiên để phát điện và tạo ra sản phẩm phụ là plutonium, hiện đã đi vào hoạt động ổn định.

Tiếp theo là giai đoạn hai, vốn đang bắt đầu định hình, sử dụng các lò phản ứng tái sinh nhanh để chuyển đổi lượng plutonium thành nhiều nhiên liệu hơn, đồng thời chuyển hóa thorium thành một loại vật liệu phân hạch nhân tạo. Quy trình chuyển hóa này là bắt buộc bởi thorium không thể tự phân hạch để tạo ra năng lượng, mà cần phải biến đổi thành một dạng vật liệu đặc biệt có hiệu suất cao nhằm duy trì các phản ứng chuỗi hạt nhân.

Ở giai đoạn ba, các lò phản ứng thorium tiên tiến sẽ được triển khai để cung cấp nguồn năng lượng hạt nhân bền vững và lâu dài, hiện vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và phát triển.

Lò phản ứng tái sinh nhanh nguyên mẫu (PFBR) của Ấn Độ tại Kalpakkam chính thức đạt trạng thái tới hạn.

Ảnh: LinkedIn.

Hiện tại, việc thúc đẩy giai đoạn hai mang ý nghĩa quyết định đối với tương lai năng lượng của Ấn Độ. Quốc gia Nam Á này đặt mục tiêu nâng tổng công suất điện hạt nhân từ mức gần 8.800 megawatt hiện nay lên hơn 22.000 megawatt vào giai đoạn 2031-2032. Sự bứt phá của mạng lưới lò phản ứng tái sinh nhanh được kỳ vọng sẽ hiện thực hóa tầm nhìn độc lập năng lượng bằng chính công nghệ và nội lực quốc gia.

Thanh Giang