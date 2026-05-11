Ấn Độ đối mặt sức ép kinh tế do giá dầu tăng sau căng thẳng Trung Đông

Ngày 11/5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi khôi phục một số biện pháp tiết kiệm năng lượng và hạn chế đi lại từng được áp dụng trong giai đoạn dịch COVID-19, trong bối cảnh tình hình căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu và chi phí nhập khẩu nhiên liệu của Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại bang Telangana ở miền Nam Ấn Độ, Thủ tướng Modi nhấn mạnh người dân cần hạn chế tiêu thụ xăng, dầu diesel và khí đốt, đồng thời ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.

Nhà lãnh đạo Ấn Độ khuyến khích người dân sử dụng hệ thống tàu điện ngầm tại các thành phố có metro, đồng thời áp dụng hình thức đi chung xe để giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Ông Modi cho rằng việc tiết kiệm năng lượng cũng sẽ góp phần giảm áp lực lên nguồn ngoại tệ dành cho nhập khẩu dầu mỏ.

Theo nhà lãnh đạo Modi, giá nhiên liệu thế giới hiện ở mức cao do tác động từ tình hình tại Trung Đông, khiến nhiều nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu năng lượng đối mặt áp lực gia tăng chi phí.

Thủ tướng Ấn Độ cũng đề nghị khôi phục một số biện pháp làm việc trực tuyến từng được áp dụng trong giai đoạn dịch COVID-19, bao gồm làm việc từ xa, hội nghị trực tuyến và các cuộc họp online nhằm giảm nhu cầu đi lại.

Người dân xếp hàng chờ đợi mua khí đốt trong bối cảnh nguồn cung bị gián đoạn do nội chiến tại Trung đông. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng đề nghị người dân hạn chế các chuyến du lịch nước ngoài, giảm chi tiêu cho các hoạt động không thiết yếu và cân nhắc trì hoãn việc mua vàng trong giai đoạn hiện nay nhằm tiết kiệm ngoại tệ.

Trong thời gian qua, Ấn Độ là một trong số ít quốc gia trong khu vực chưa tăng mạnh giá bán lẻ xăng và dầu diesel hoặc áp dụng biện pháp phân phối nhiên liệu theo định mức. Tuy nhiên, New Delhi đã điều chỉnh tăng giá khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), loại nhiên liệu được sử dụng phổ biến trong sinh hoạt của người dân.

Giới quan sát cho rằng Ấn Độ đang tìm cách giảm thiểu tác động từ biến động giá năng lượng toàn cầu đối với nền kinh tế trong nước, trong bối cảnh quốc gia Nam Á này phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung dầu nhập khẩu.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters, Chosun