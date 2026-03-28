Ấn Độ chi 25 tỷ USD tăng cường sức mạnh quân sự

Ấn Độ vừa phê duyệt gói mua sắm quốc phòng trị giá khoảng 25 tỷ USD, bao gồm các hệ thống phòng không S-400 của Nga cùng nhiều trang bị hiện đại khác, trong nỗ lực đẩy nhanh hiện đại hóa quân đội.

Ấn Độ vừa phê duyệt gói mua sắm quốc phòng trị giá khoảng 25 tỷ USD, bao gồm các hệ thống phòng không S-400 của Nga. Ảnh: Indiatoday

Chính phủ Ấn Độ ngày 27/3 đã thông qua loạt đề xuất mua sắm quốc phòng quy mô lớn trị giá khoảng 2,38 nghìn tỷ rupee (tương đương 25 tỷ USD), như một phần trong chương trình hiện đại hóa quân đội.

Các đề xuất được Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC) – cơ quan ra quyết định cao nhất về mua sắm quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ – phê duyệt, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh.

Theo thông báo chính thức, danh mục mua sắm bao gồm các hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Nga sản xuất, máy bay vận tải nhằm thay thế phi đội cũ từ thời Liên Xô như An-32 và Il-76, cùng nhiều loại pháo, hệ thống giám sát trên không và đạn dược xuyên giáp.

Ngoài ra, kế hoạch còn bao gồm nâng cấp kéo dài vòng đời cho tiêm kích Su-30 của Không quân Ấn Độ, mua sắm phương tiện đệm khí cho lực lượng bảo vệ bờ biển, cũng như các hệ thống vũ khí và trang bị phục vụ lục quân.

Đáng chú ý, Ấn Độ tiếp tục phê duyệt mua thêm 5 tổ hợp S-400, bên cạnh 5 tổ hợp đã ký hợp đồng trước đó. Trong số này, 3 hệ thống đã được bàn giao, trong khi 2 hệ thống còn lại dự kiến sẽ được chuyển giao trong thời gian tới.

Ấn Độ hiện là quốc gia chi tiêu quân sự lớn thứ 5 thế giới và là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai toàn cầu. Ảnh: financialexpress

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng ký hợp đồng trị giá 4,45 tỷ rupee (khoảng 47 triệu USD) với công ty xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport để mua các hệ thống phòng không Tunguska cho lục quân.

Tổng thể, trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 31/3, Ấn Độ đã phê duyệt 55 đề xuất mua sắm quốc phòng trị giá 6,73 nghìn tỷ rupee (khoảng 71 tỷ USD) và ký hợp đồng cho 503 đề xuất khác với tổng trị giá 2,28 nghìn tỷ rupee – mức cao nhất từ trước đến nay trong một năm tài chính.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Ấn Độ hiện là quốc gia chi tiêu quân sự lớn thứ 5 thế giới và là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai toàn cầu. Hơn 60% trang bị quân sự của nước này có nguồn gốc từ Liên Xô trước đây hoặc Nga, dù New Delhi đang từng bước đa dạng hóa nguồn cung từ Mỹ, Pháp, Israel, Đức và thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc phòng trong nước.

Bích Hồng

Nguồn: RT, Wion, Times of India.