Ấn Độ biên chế tàu hộ vệ tàng hình INS Mahendragiri, kế hoạch xây dựng trung tâm phát triển UAV

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Hải quân Ấn Độ chính thức đưa vào biên chế tàu hộ vệ tàng hình INS Mahendragiri, chiến hạm mới nhất do nước này tự thiết kế và chế tạo, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình hiện đại hóa lực lượng hải quân và tăng cường năng lực tự chủ quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tại lễ biên chế tàu hộ vệ tàng hình INS Mahendragiri. Ảnh: PIB.

Lễ biên chế được tổ chức tại thành phố cảng Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh ngày 11/7, với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cùng nhiều quan chức cấp cao trong lĩnh vực quốc phòng. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh New Delhi đang thúc đẩy kế hoạch xây dựng lực lượng hải quân viễn dương hiện đại với khoảng 200 tàu chiến vào năm 2035, nhằm nâng cao khả năng bảo vệ lợi ích chiến lược trên các vùng biển quan trọng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Rajnath Singh cho biết Andhra Pradesh đang nổi lên như một trung tâm lớn của ngành công nghiệp hàng không vũ trụ và sản xuất quốc phòng của Ấn Độ.

INS Mahendragiri là chiếc thứ bảy và cũng là chiếc cuối cùng thuộc lớp khinh hạm tàng hình P17A được phát triển trong nước. Đây là chương trình đóng tàu chiến quy mô lớn của Ấn Độ nhằm thay thế các tàu hộ vệ thế hệ cũ, đồng thời nâng cao khả năng tác chiến đa nhiệm của hải quân.

INS Mahendragiri được trang bị các tính năng tàng hình tiên tiến, khả năng sống sót cao hơn, giảm tín hiệu radar và mức độ tự động hóa cao. Ảnh: PIB.

Được trang bị các hệ thống vũ khí, cảm biến và công nghệ hiện đại, INS Mahendragiri có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ như tác chiến phòng không, chống hạm, chống ngầm và hỗ trợ các chiến dịch hàng hải dài ngày. Việc đưa con tàu vào biên chế được xem là minh chứng cho năng lực ngày càng tăng của ngành công nghiệp quốc phòng nội địa Ấn Độ.

Bộ trưởng Rajnath Singh cũng đề cập kế hoạch xây dựng một trung tâm phát triển máy bay không người lái tại Kurnool, Andhra Pradesh với sự tham gia của liên minh gồm 8 công ty công nghệ. Ông kỳ vọng khu vực này có thể trở thành “trung tâm drone” của Ấn Độ trong tương lai, tương tự vai trò của Surat trong ngành kim cương hay Bengaluru trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Việc đưa INS Mahendragiri vào hoạt động nằm trong chiến lược “Tự lực Ấn Độ” (Atmanirbhar Bharat) của Chính phủ Ấn Độ, trong đó ưu tiên phát triển năng lực sản xuất quốc phòng trong nước, giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu và thúc đẩy xuất khẩu trang thiết bị quân sự, phản ánh tham vọng mở rộng vai trò an ninh hàng hải của New Delhi tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược trên biển ngày càng gia tăng.

Thanh Hằng

Nguồn: ANI.