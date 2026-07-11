Hơn 500 người dân xã Trung Lý được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 11/7, tại xã Trung Lý, Câu lạc bộ (CLB) Thầy thuốc xứ Thanh tại Hà Nội phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Y tế Thanh Hóa, chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Ấm tình quê hương”, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; trao quà cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi và tặng trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Trung Lý.

Các đại biểu dự chương trình.

PGS.TS. BS. Hoàng Bùi Hải, Phó Chủ nhiệm Thường trực CLB thầy thuốc xứ Thanh tại Hà Nội; Giám đốc Trung tâm cấp cứu và Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phát biểu khai mạc chương trình.

CLB Thầy thuốc xứ Thanh tại Hà Nội thành lập đầu năm 2026, hiện có hơn 140 hội viên là các giáo sư, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và cán bộ y tế đang công tác tại nhiều bệnh viện lớn trên cả nước.

Riêng chương trình lần này CLB đã huy động 120 y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, dược sĩ và tình nguyện viên tham gia với mong muốn mang chuyên môn, kinh nghiệm và tình cảm của những người con xa quê trở về chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân quê hương.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 người thuộc diện người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo và người dân trên địa bàn; đồng thời trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cùng trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Trung Lý.

CLB Thầy thuốc xứ Thanh tại Hà Nội và Bệnh viện Tuệ Tĩnh trao tặng trang thiết bị y tế và sách chuyên môn cho Trạm Y tế xã Trung Lý.

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa (PC08) trao quà cho người có công và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trung Lý.

CLB nữ Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội (MS36) trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trung Lý.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho 36 học viên là cán bộ y tế thôn bản, giáo viên, đoàn viên, hội viên phụ nữ, công an viên và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Đây là lực lượng trực tiếp bám cơ sở, góp phần nâng cao khả năng xử trí ban đầu các tình huống cấp cứu, bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân ngay tại cộng đồng.

Bí thư xã Trung Lý Hà Văn Ca phát biểu tại chương trình.

TS Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng hương tỉnh Thanh Hóa tại Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, TS Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, nhấn mạnh giá trị lớn nhất mà chương trình mang lại không chỉ là những lượt khám bệnh, đơn thuốc hay phần quà, mà còn là sự sẻ chia, tri ân và niềm tin dành cho người có công, người nghèo và đồng bào vùng khó khăn.

Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Lê Văn Cường.

Đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, TS Lê Văn Cường, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa khẳng định, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân luôn là nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế. Đối với các địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn như xã Trung Lý, hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn thể hiện sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”, góp phần chăm lo sức khỏe cho người có công, gia đình chính sách và hộ nghèo.

Giám đốc Sở Y tế ghi nhận và đánh giá cao sự chung tay của CLB Thầy thuốc xứ Thanh tại Hà Nội, Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội cùng các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành đã dành nguồn lực, trí tuệ và tình cảm hướng về quê hương, góp phần nâng cao năng lực y tế cơ sở, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng ngay tại địa phương.

Chương trình “Ấm tình quê hương” không chỉ góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng cao mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của những người con Thanh Hóa đang công tác xa quê hướng về quê hương, chung tay thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Tô Hà