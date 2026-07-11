Kiên quyết thu hồi dự án cụm công nghiệp chậm tiến độ kéo dài

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh, tỉnh sẽ xem xét, kiên quyết thu hồi các dự án cụm công nghiệp chậm tiến độ và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quang cảnh hội nghị.

Sáng 11/7, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2026.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết nối trực tuyến đến 30 xã, phường có dự án CCN trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, đến tháng 6/2026 trên địa bàn tỉnh có 49 CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư đang triển khai, với tổng diện tích khoảng 1.741,67ha. Trong đó, khu vực đồng bằng có 23 CCN, khu vực ven biển 13 CCN và 13 CCN ở khu vực miền núi.

Tổng vốn đầu tư đăng ký đầu tư tại các CCN khoảng 12.872,74 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp mới chỉ đầu tư được khoảng 6.044,11 tỷ đồng, tương đương 47% tổng vốn đăng ký.

Trong số CCN đang triển khai, có 12 CCN cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, đã và đang thu hút dự án thứ cấp; 5 cụm đã cơ bản hoàn thành; 16 cụm đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB), đang thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất và thi công hạ tầng; 16 CCN đang GPMB và thực hiện thủ tục đầu tư.

Đại diện Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Đến tháng 6/2026, công tác triển khai các dự án CCN trên địa bàn tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực. Nhiều địa phương đã GPMB vượt tiến độ đề ra, như các xã: Như Thanh, Trung Chính... Một số CCN được hoàn thiện đã thu hút nhà đầu tư thứ cấp, tạo việc làm cho khoảng 15.400 lao động địa phương. Tiêu biểu như CCN Vạn Hà, CCN Bắc Hoằng Hóa, CCN Vạn Thắng - Yên Thọ, CCN Thái - Thắng...

Đại biểu dự hội nghị và tham luận tại các điểm cầu. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, đến nay một số dự án vẫn chậm hoàn thành do công tác bồi thường, GPMB còn kéo dài. Việc cho thuê đất, xác định giá đất cụ thể, giao đất và hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xây dựng mất nhiều thời gian.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, trách nhiệm cao của một số địa phương, chủ đầu tư trong triển khai và đưa dự án CCN vào vận hành, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh, số lượng dự án CCN trên địa bàn tỉnh rất lớn, việc triển khai theo tiến độ kế hoạch không chỉ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, lợi nhuận cho chủ đầu tư, mà còn đóng góp vào việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng “2 con số” của tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Song trên thực tế, công tác triển khai nhiều dự án chưa tập trung, chưa đạt yêu cầu đề ra.

Do vậy, đồng chí đề nghị các xã, phường có dự án CCN và các sở, ngành liên quan cần khẩn trương, chủ động triển khai các nhiệm vụ, phần việc được giao, tạo mọi điều kiện để chủ đầu tư triển khai dự án.

Đối với các dự án đang GPMB, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Từ đó phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, trách nhiệm tổ chức thực hiện và thường xuyên giao ban, quyết liệt đôn đốc tiến độ. Đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc để xảy ra tình trạng chậm GPMB, bàn giao đất cho chủ đầu tư dự án.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí giao các sở, ngành có liên quan cần tập trung tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án CCN. Trong đó, Sở Công Thương chủ trì theo dõi, nắm bắt tiến độ, đôn đốc các địa phương, nhà đầu tư triển khai dự án. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan làm rõ quy trình thủ tục trong xác định giá đất, cho thuê đất, giao đất để kịp thời hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện. Phấn đấu rút ngắn 1⁄2 thời gian theo quy định để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục liên quan. Đồng thời xây dựng biểu kế hoạch thực hiện công việc cụ thể trong thời gian tới để xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư trong triển khai dự án.

Đồng chí nhấn mạnh, UBND tỉnh sẽ xem xét, kiên quyết thu hồi dự án theo quy định của pháp luật đối với trường hợp chủ đầu tư chậm triển khai xây dựng hạ tầng, hoặc chậm chuyển kinh phí GPMB cho địa phương trong thời gian dài. Đồng thời kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu các sở, ngành, địa phương để xảy ra tình trạng dự án chậm tiến độ do lỗi chủ quan từ phía cơ quan nhà nước.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư đã được giao đất, cho thuê đất tập trung nguồn lực tổ chức thi công hạ tầng kỹ thuật dự án. Tổ chức kêu gọi, thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào CCN phát triển sản xuất, kinh doanh.

UBND tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thứ cấp cùng đầu tư xây dựng nhà máy cùng với thời gian đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN nhằm mục tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của địa phương...

Đỗ Đức