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Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Triệu Sơn

Ngọc Lê (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11/7, Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn, đã kiểm tra Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Triệu Sơn.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Triệu Sơn

Sáng 11/7, Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn, đã kiểm tra Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Triệu Sơn.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Triệu Sơn

Đại tá Đinh Bạt Văn chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Triệu Sơn.

Qua nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình các mặt công tác tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Triệu Sơn, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Đồng chí yêu cầu Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Triệu Sơn tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; rà soát, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến, các mặt công tác quân sự, quốc phòng; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, làm tốt công tác tham mưu, sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Qan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Triệu Sơn

Đại tá Đinh Bạt Văn và đoàn công tác kiểm tra công tác quản lý, bảo quản trang bị vũ khí.

Nhân dịp này, Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra Trung tâm Huấn luyện Dự bị động viên và Giáo dục quốc phòng Bộ CHQS tỉnh.

Ngọc Lê (CTV)

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