Hoàn thành việc sắp xếp các trường công lập trước ngày 30/8/2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký văn bản số 777/TTg-TCCV ngày 10/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp các trường công lập trước ngày 30/8/2026.

Bảo đảm tinh gọn, giảm 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với ngày 01/7/2025

Mục tiêu của việc sắp xếp này nhằm đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; chuyển trọng tâm từ giảm đầu mối cơ học sang tái cấu trúc mạng lưới cơ sở giáo dục theo quy mô dân số, phân bổ dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho người học và nâng cao chất lượng giáo dục.

Bảo đảm tinh gọn, giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm ngày 01/7/2025, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy mô dân số và không gian phát triển của từng địa phương.

Đồng thời, đổi mới quản trị nhà trường, mở rộng quy mô trường, lớp để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và các nguồn lực đầu tư; gắn sắp xếp cơ sở giáo dục với tinh gọn đầu mối quản lý, cơ cấu lại đội ngũ, “giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy”.

Mở rộng cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, bảo đảm mục tiêu đến năm 2030 đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3, 4 tuổi; có ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành trung học phổ thông hoặc tương đương theo Nghị quyết 71-NQ/TW năm 2025 của Bộ Chính trị.

Lấy người học làm trung tâm, bảo đảm quyền học tập và cơ hội tiếp cận giáo dục

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã phải phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy mô dân số và không gian phát triển; lấy mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả quản trị làm hướng xuyên suốt, bền vững; không thực hiện sắp xếp một cách cơ học chỉ nhằm giảm đầu mối.

Tuân thủ các nguyên tắc chuyên môn và khoa học giáo dục; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, cấp học và loại hình cơ sở giáo dục - đào tạo.

Lấy người học làm trung tâm. Bảo đảm quyền học tập và cơ hội tiếp cận giáo dục; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh đến trường, không làm phát sinh rào cản địa lý và chi phí; tuyệt đối không ảnh hưởng đến công tác huy động học sinh ra lớp để duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục.

Gắn sắp xếp mạng lưới với đổi mới quản trị nhà trường và tinh gọn đầu mối quản lý; sử dụng hiệu quả đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình của địa phương và cơ sở giáo dục.

Hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến hoạt động dạy học, tâm lý của học sinh, nhà giáo và cha mẹ học sinh. Tổ chức thực hiện linh hoạt, khoa học, phù hợp với thực tiễn từng vùng miền, đặc biệt là miền núi, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm thuận lợi cho người dạy, người học, người quản lý.

Theo dõi, đánh giá thường xuyên tình hình thực hiện dựa trên dữ liệu và tác động thực tiễn; kịp thời phát hiện vướng mắc để điều chỉnh phương án, hoàn thiện cơ chế, chính sách và nhân rộng các mô hình phù hợp.

Việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã phải gắn với bảo đảm các điều kiện chuẩn bị thật tốt cho khai giảng năm học 2026 - 2027, đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông

Đối với trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục để hình thành các cơ sở giáo dục có quy mô lớn theo 02 mô hình:

Mô hình 1: Trường một cấp học quy mô lớn (hoặc Trung tâm giáo dục thường xuyên) có các phân hiệu, điểm trường. Cơ cấu nhân sự gồm: 01 hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, 01 bộ phận hành chính – nhân sự (kế toán, thủ quỹ, văn thư) dùng chung; các nhân sự hỗ trợ giáo dục theo chuyên môn đặc thù; các tổ chuyên môn được tổ chức phù hợp với phân hiệu, điểm trường để nâng cao hiệu quả hoạt động sinh hoạt chuyên môn và tổ chức dạy học. Tùy theo tình hình thực tế về quy mô lớp, học sinh, khoảng cách địa lý đến trường chính, bố trí mỗi phân hiệu có 01 phó hiệu trưởng phụ trách trong tổng số định mức biên chế được giao để bảo đảm chất lượng giáo dục.

Mô hình 2: Trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn: Mô hình này được thực hiện tại 1 địa điểm hoặc các địa điểm khác nhau. Cơ cấu nhân sự gồm: 01 hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, bộ phận hành chính – nhân sự (kế toán, thủ quỹ, văn thư) dùng chung; các nhân sự hỗ trợ giáo dục theo chuyên môn đặc thù; các tổ chuyên môn được tổ chức phù hợp với cấp học, phân hiệu, điểm trường để nâng cao hiệu quả hoạt động sinh hoạt chuyên môn và tổ chức dạy học. Tùy theo tình hình thực tế về cấp học, quy mô lớp, học sinh, khoảng cách địa lý đến trường chính, bố trí mỗi phân hiệu có 01 phó hiệu trưởng phụ trách trong tổng số định mức biên chế được giao để bảo đảm chất lượng giáo dục.

Quá trình tổ chức thực hiện các mô hình trường học quy mô lớn, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động điều chỉnh các nội dung cụ thể của mô hình trường học quy mô lớn nhưng phải bảo đảm tinh gọn đầu mối và hiệu quả tổ chức thực hiện, đáp ứng các mục tiêu, nguyên tắc của việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo công lập tại văn bản này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Giải thể các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tập trung hình thành các trường nội trú, bán trú cho học sinh tại các điểm trường chính. Trường hợp chưa chuẩn bị được cơ sở vật chất thì khẩn trương hoàn thiện, bảo đảm sắp xếp cho năm học sau (2027 - 2028).

Không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; không sắp xếp cơ sở giáo dục chuyên biệt với các trường phổ thông đại trà. Ưu tiên tổ chức lại các cơ sở giáo dục cùng cấp học hoặc có vị trí địa lý gần nhau.

Đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thực hiện sắp xếp trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở (hoặc một trường phổ thông có nhiều cấp học).

Mỗi tỉnh, thành phố có tối đa không quá 03 trường dạy nghề công lập

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên , việc sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường dạy nghề phải bảo đảm khắc phục tình trạng phân tán, trùng lắp, chất lượng thấp; đào tạo nghề phải gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, khu công nghiệp, vùng kinh tế và các ngành mới nổi; giáo dục nghề nghiệp phải được đặt đúng vị trí là trụ cột phát triển nhân lực quốc gia. Mỗi tỉnh, thành phố có tối đa không quá 03 trường dạy nghề công lập (không tính các trường tự đảm chi thường xuyên trở lên). Trong đó:

Đối với trường trung cấp nghề: Duy trì các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên; các trường còn lại thực hiện giải thể nếu hoạt động không hiệu quả hoặc sắp xếp, hợp nhất với trường cao đẳng hoặc tổ chức lại để thành lập trường trung học nghề khi đáp ứng đủ các tiêu chí, điều kiện theo quy định.

Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên : Sắp xếp, sáp nhập thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo mô hình trung tâm tổ chức hoạt động giáo dục, đào tạo tại trụ sở chính và các địa điểm thực hành theo quy định của pháp luật; thực hiện hợp nhất các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên khi đáp ứng đủ các tiêu chí, điều kiện để thành lập trường trung học nghề theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn trước ngày 30/8/2026 và chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm cho năm học 2026 - 2027 theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Kết luận số 105-TB/VPTW và hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường dạy nghề trong Quý III/2026 theo tiến độ tại Nghị quyết số 105/NQ-CP.

Đầu tư xây dựng nhà công vụ cho giáo viên công tác tại địa bàn khó khăn

Về việc giải quyết chính sách cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhân sự hỗ trợ dôi dư, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xây dựng phương án bố trí, sắp xếp cụ thể hoặc giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ dôi dư sau sáp nhập (chuyển làm cán bộ phụ trách giáo dục cấp xã, luân chuyển làm giáo viên hoặc giải quyết nghỉ theo chế độ phù hợp năng lực, nguyện vọng và yêu cầu công việc). Thực hiện việc bảo lưu chế độ, phụ cấp đối với cán bộ quản lý bị ảnh hưởng do sắp xếp bộ máy theo quy định hiện hành và chính sách đặc thù của địa phương.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát, bố trí đủ số lượng biên chế giáo viên, nhân viên theo tiêu chuẩn quy định trên cơ sở biên chế được cấp có thẩm quyền giao; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo đáp ứng yêu cầu mới; đầu tư xây dựng nhà công vụ để tạo điều kiện cho giáo viên công tác tại địa bàn khó khăn.

Sử dụng linh hoạt, tối ưu hóa nguồn nhân lực thông qua các biện pháp điều động, thuyên chuyển, biệt phái, hoặc bố trí giáo viên dạy liên trường giữa các điểm trường, phân hiệu và các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả sắp xếp trước ngày 6/9/2026

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc rà soát, đánh giá quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục (mầm non, phổ thông, thường xuyên); cơ cấu lại mạng lưới trường lớp; cơ cấu lại đội ngũ nhân sự và nâng cao năng lực quản trị cơ sở giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nắm chắc tình hình, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước theo phân công của Chính phủ; báo cáo Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

Tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã trước ngày 6/9/2026.

Bộ Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục đào tạo cấp tỉnh, cấp xã trên phạm vi cả nước.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế; báo cáo Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ việc sắp xếp trên địa bàn

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục; bảo đảm việc triển khai đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện Phương án tổng thể, Đề án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn gắn với chuẩn bị toàn diện, chu đáo cho khai giảng năm học mới của các cơ sở giáo dục - đào tạo trên địa bàn; chỉ đạo kiện toàn tổ chức, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ quản lý và nhân sự ngành giáo dục; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quá trình triển khai từng địa bàn, bảo đảm việc thực hiện thống nhất, đồng thuận, ổn định và hiệu quả.

Chỉ đạo việc bố trí nguồn lực, ngân sách đáp ứng yêu cầu sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo công lập trên địa bàn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về kết quả, chất lượng và tiến độ thực hiện việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

Bảo đảm các điều kiện, nguồn lực cho việc thực hiện sắp xếp; kiện toàn đội ngũ

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng Phương án tổng thể về sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trừ trường cao đẳng) thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trước khi phê duyệt.

Trên cơ sở Phương án tổng thể đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, chỉ đạo việc xây dựng Đề án và quyết định việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông), các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trừ trường cao đẳng) theo quy định của pháp luật chuyên ngành về giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp quy định tại Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024; Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 140/2018/NĐ-CP và Nghị định số 24/2022/NĐ-CP); Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản quy định về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính hiện hành.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bảo đảm các điều kiện, nguồn lực cho việc thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn; kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ sở giáo dục - đào tạo; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho khai giảng năm học mới 2026 - 2027.

Báo cáo kết quả sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 01/9/2026 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân cấp xã, trên cơ sở Phương án tổng thể đã được phê duyệt, xây dựng Đề án và quyết định sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn cấp xã theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động chỉ đạo, tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả việc sắp xếp trên địa bàn; kịp thời xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thẩm quyền. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, chủ động báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn, giải quyết hoặc tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

Theo VGP

Nguồn: https://baochinhphu.vn/hoan-thanh-viec-sap-xep-cac-truong-cong-lap-truoc-ngay-30-8-2026-102260711092419396.htm