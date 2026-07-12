Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

IEA: Châu Âu mắc sai lầm lớn khi điện khí hóa quá chậm

Lê Hà.
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol mới đây cảnh báo, châu Âu đã mắc một “sai lầm lớn” khi không đẩy nhanh quá trình điện khí hóa nền kinh tế và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu sau cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022.

IEA: Châu Âu mắc sai lầm lớn khi điện khí hóa quá chậm

Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol mới đây cảnh báo, châu Âu đã mắc một “sai lầm lớn” khi không đẩy nhanh quá trình điện khí hóa nền kinh tế và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu sau cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022.

IEA: Châu Âu mắc sai lầm lớn khi điện khí hóa quá chậm

Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol. Ảnh: Euronews.

Theo ông Birol, điện hiện chỉ chiếm khoảng 23% tổng mức tiêu thụ năng lượng của Liên minh châu Âu (EU), thấp hơn mức trên 30% tại một số nền kinh tế như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tỷ lệ điện khí hóa thấp được cho là đang ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và khả năng tự chủ kinh tế của châu Âu.

Lãnh đạo IEA cho rằng châu Âu cần đẩy nhanh việc sử dụng điện trong các lĩnh vực như giao thông, sưởi ấm và công nghiệp, đặc biệt sau khi khu vực phải đối mặt với hai cuộc khủng hoảng năng lượng trong chưa đầy 5 năm.

Ủy viên Năng lượng EU Dan Jørgensen cũng thừa nhận nhiều lĩnh vực của khối vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Theo kế hoạch, Ủy ban châu Âu dự kiến công bố kế hoạch thúc đẩy điện khí hóa trong tuần tới. Ủy ban châu Âu dự kiến đề xuất các biện pháp khuyến khích điện khí hóa, trong đó có giảm thuế đối với điện và hỗ trợ người dân sử dụng máy bơm nhiệt, ô tô điện cùng các công nghệ năng lượng sạch khác.

IEA: Châu Âu mắc sai lầm lớn khi điện khí hóa quá chậm

IEA: Châu Âu mắc một “sai lầm lớn” khi không đẩy nhanh quá trình điện khí hóa nền kinh tế và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu . Ảnh: Euronews.

Tuy nhiên, giá điện cao và hạn chế của hệ thống truyền tải đang là những trở ngại lớn. Brussels đặt mục tiêu đến năm 2030, giá điện không cao quá 2,5 lần giá khí đốt đối với hộ gia đình và không quá 2 lần đối với doanh nghiệp công nghiệp. Bên cạnh đó, dù châu Âu đã bổ sung kỷ lục 85 GW công suất năng lượng tái tạo trong năm qua, khoảng 600 GW công suất vẫn đang chờ kết nối vào lưới điện. Giới chức EU cho rằng việc giảm chênh lệch giá giữa điện và khí đốt, đồng thời đẩy nhanh nâng cấp hệ thống truyền tải, là điều cần thiết để tăng khả năng cạnh tranh và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.

Theo giới chức EU, nếu không đồng thời xử lý vấn đề giá điện và hạ tầng truyền tải, mục tiêu giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của châu Âu sẽ tiếp tục gặp nhiều trở ngại.

Lê Hà.

Nguồn: Euronews, Financial Times

Từ khóa:

#Nhiên liệu #Giám đốc điều hành #Nhập khẩu #khủng hoảng năng lượng #Ủy ban châu âu

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Mỹ - Iran dồn dập tấn công, nguy cơ xung đột lan rộng

Mỹ - Iran dồn dập tấn công, nguy cơ xung đột lan rộng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi hai bên tiến hành nhiều cuộc tấn công mới. Trong các cuộc tấn công nhằm đáp trả điều mà Tehran mô tả là các cuộc không kích liên tiếp của Mỹ, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố...
Ấn Độ biên chế tàu hộ vệ tàng hình INS Mahendragiri, kế hoạch xây dựng trung tâm phát triển UAV

Ấn Độ biên chế tàu hộ vệ tàng hình INS Mahendragiri, kế hoạch xây dựng trung tâm phát triển UAV

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Hải quân Ấn Độ chính thức đưa vào biên chế tàu hộ vệ tàng hình INS Mahendragiri, chiến hạm mới nhất do nước này tự thiết kế và chế tạo, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình hiện đại hóa lực lượng hải quân và tăng cường năng lực tự chủ quốc phòng.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh