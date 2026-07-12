IEA: Châu Âu mắc sai lầm lớn khi điện khí hóa quá chậm

Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol mới đây cảnh báo, châu Âu đã mắc một “sai lầm lớn” khi không đẩy nhanh quá trình điện khí hóa nền kinh tế và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu sau cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022.

Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol. Ảnh: Euronews.

Theo ông Birol, điện hiện chỉ chiếm khoảng 23% tổng mức tiêu thụ năng lượng của Liên minh châu Âu (EU), thấp hơn mức trên 30% tại một số nền kinh tế như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tỷ lệ điện khí hóa thấp được cho là đang ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và khả năng tự chủ kinh tế của châu Âu.

Lãnh đạo IEA cho rằng châu Âu cần đẩy nhanh việc sử dụng điện trong các lĩnh vực như giao thông, sưởi ấm và công nghiệp, đặc biệt sau khi khu vực phải đối mặt với hai cuộc khủng hoảng năng lượng trong chưa đầy 5 năm.

Ủy viên Năng lượng EU Dan Jørgensen cũng thừa nhận nhiều lĩnh vực của khối vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Theo kế hoạch, Ủy ban châu Âu dự kiến công bố kế hoạch thúc đẩy điện khí hóa trong tuần tới. Ủy ban châu Âu dự kiến đề xuất các biện pháp khuyến khích điện khí hóa, trong đó có giảm thuế đối với điện và hỗ trợ người dân sử dụng máy bơm nhiệt, ô tô điện cùng các công nghệ năng lượng sạch khác.

IEA: Châu Âu mắc một “sai lầm lớn” khi không đẩy nhanh quá trình điện khí hóa nền kinh tế và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu . Ảnh: Euronews.

Tuy nhiên, giá điện cao và hạn chế của hệ thống truyền tải đang là những trở ngại lớn. Brussels đặt mục tiêu đến năm 2030, giá điện không cao quá 2,5 lần giá khí đốt đối với hộ gia đình và không quá 2 lần đối với doanh nghiệp công nghiệp. Bên cạnh đó, dù châu Âu đã bổ sung kỷ lục 85 GW công suất năng lượng tái tạo trong năm qua, khoảng 600 GW công suất vẫn đang chờ kết nối vào lưới điện. Giới chức EU cho rằng việc giảm chênh lệch giá giữa điện và khí đốt, đồng thời đẩy nhanh nâng cấp hệ thống truyền tải, là điều cần thiết để tăng khả năng cạnh tranh và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.

Theo giới chức EU, nếu không đồng thời xử lý vấn đề giá điện và hạ tầng truyền tải, mục tiêu giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của châu Âu sẽ tiếp tục gặp nhiều trở ngại.

Lê Hà.

Nguồn: Euronews, Financial Times