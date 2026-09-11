Algeria bất ngờ cắt quan hệ ngoại giao, đóng không phận với UAE

Algeria tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cáo buộc Abu Dhabi có một loạt hành động “khiêu khích hoặc thù địch” bất chấp nhiều lần cảnh báo. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước ngày càng căng thẳng do bất đồng về nhiều vấn đề khu vực.

Tin liên quan: UAE đình chỉ thương mại và giao dịch tài chính với Iran

Algeria bất ngờ cắt quan hệ ngoại giao với UAE. Ảnh: The Media Line.

Bộ Ngoại giao Algeria cho biết các hành động của UAE đã vượt quá giới hạn có thể chấp nhận, đồng thời khẳng định Algiers đã “sử dụng hết mọi biện pháp nhằm duy trì quan hệ song phương”.

Đại sứ UAE tại Algeria đã được triệu tập, thông báo về quyết định trên và được yêu cầu thực hiện trong vòng 48 giờ. Cùng ngày, Algeria tuyên bố đóng cửa không phận đối với toàn bộ máy bay dân dụng và quân sự đăng ký tại UAE kể từ ngày 11/9. Các chuyến bay thương mại của UAE đến và đi từ Algiers được miễn lệnh cấm cho đến hết năm 2026, thời điểm hợp đồng hiện hành hết hiệu lực.

Về phần mình, UAE bày tỏ hy vọng quyết định của Algeria chỉ mang tính tạm thời. Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X ngày 10/9, Bộ Ngoại giao UAE nêu rõ trước quyết định của Algiers về việc cắt đứt quan hệ ngoại giao, Abu Dhabi hy vọng biện pháp này sẽ sớm được rút lại theo hướng bảo vệ mối quan hệ hữu nghị và “tình anh em” giữa nhân dân hai nước.

Cố vấn ngoại giao của Tổng thống UAE Anwar Gargash cho rằng quan hệ ngoại giao cần dựa trên “lý trí, đối thoại và sự minh bạch về lợi ích”, thay vì “những câu đố và tín hiệu cần phải giải mã”. Ông không trực tiếp đề cập Algeria.

Algeria tuyên bố đóng cửa không phận đối với toàn bộ máy bay dân dụng và quân sự đăng ký tại UAE kể từ ngày 11/9. Ảnh: Arabian Business.

Quan hệ giữa hai nước đã xấu đi trong nhiều năm, do bất đồng về hàng loạt vấn đề khu vực. Algeria phản đối bình thường hóa quan hệ với Israel, trong khi UAE tham gia Hiệp định Abraham. Hai bên cũng đứng ở hai phía đối lập trong tranh chấp Tây Sahara, cũng như cạnh tranh ảnh hưởng tại khu vực Sahel.

Quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao, đi kèm biện pháp hạn chế hoạt động hàng không, có thể làm gia tăng những khó khăn trong quan hệ song phương.

Thanh Giang

Nguồn: Al Jazeera, Xinhua.