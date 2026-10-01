Anh phát hiện “dấu hiệu mạnh mẽ” về vai trò của Iran liên quan RAF Fairford

Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết London phát hiện “dấu hiệu mạnh mẽ” cho thấy Iran đóng vai trò trong vụ việc an ninh nghiêm trọng gần căn cứ không quân RAF Fairford, nơi quân đội Mỹ sử dụng trong chiến dịch nhằm vào Iran. Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và phía Tehran đã phủ nhận liên quan.

Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 30/9 cho biết có “dấu hiệu mạnh mẽ” cho thấy Iran đóng vai trò trong vụ việc xảy ra cuối tuần qua gần căn cứ không quân RAF Fairford ở miền Tây nước Anh.

Thủ tướng Anh Andy Burnham nhấn mạnh đây vẫn là một cuộc điều tra “phức tạp và nghiêm trọng”, đồng thời cho biết giới chức Anh đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác Mỹ. Ông không công bố chi tiết về căn cứ để đưa ra nhận định Iran có liên quan, cũng như chưa cho biết những người bị bắt được cho là đã lên kế hoạch gì.

Vụ việc xảy ra rạng sáng 27/9, khi cảnh sát nhận được thông tin về 3 xe tải đáng ngờ gần RAF Fairford. 5 người đàn ông Anh ở độ tuổi 20 sau đó bị bắt với cáo buộc liên quan đến tội phạm chất nổ và chuẩn bị thực hiện hành động khủng bố. Họ được tại ngoại một ngày sau đó trong khi cuộc điều tra tiếp tục.

Cảnh sát chống khủng bố Anh cho biết không tìm thấy chất nổ trong các phương tiện, dù thu giữ một lượng xăng. Người đứng đầu lực lượng chống khủng bố Anh Laurence Taylor cho biết, một trong những hướng điều tra là khả năng các hành vi bị nghi ngờ được thực hiện bởi những người hoạt động cho một nhà nước nước ngoài, dù họ có thể biết hoặc không biết mình đang làm việc cho ai.

Trong khi đó, Iran bác bỏ mọi liên quan đến vụ việc. Đại sứ quán Iran tại London trước đó lên án những suy đoán cho rằng Tehran đứng sau vụ bắt giữ 5 người gần RAF Fairford.

RAF Fairford đặc biệt nhạy cảm trong bối cảnh hiện nay bởi căn cứ này được Mỹ sử dụng và đã hỗ trợ các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Điều này khiến vụ việc thu hút sự quan tâm đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran với Washington và các đồng minh châu Âu.

Phía Mỹ trước đó cũng bày tỏ quan tâm đến vụ việc. Tổng thống Donald Trump cho biết ông không đồng tình với quyết định cho các nghi phạm tại ngoại, trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio nói nhiều người lo ngại về quyết định này. Phía Anh khẳng định việc cho tại ngoại là một quyết định điều tra dựa trên kinh nghiệm và chiến lược của lực lượng chống khủng bố.

Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra và giới chức Anh chưa công bố bằng chứng cụ thể về vai trò liên quan của Iran.

Nhật Lệ