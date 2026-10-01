Thủ tướng Bulgaria kêu gọi châu Âu đối thoại với Nga, cảnh báo rủi ro hạt nhân

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev kêu gọi châu Âu chủ động mở lại các kênh đối thoại với Nga nhằm tạo điều kiện cho đàm phán chấm dứt xung đột tại Ukraine, đồng thời cảnh báo không nên xem nhẹ nguy cơ leo thang liên quan đến vũ khí hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng giữa Moskva và NATO gia tăng.

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Quốc phòng và Không gian do Euronews tổ chức ở Brussels ngày 30/9, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cho rằng châu Âu cần tập trung tạo dựng các điều kiện cần thiết để tiến tới đàm phán với Nga. Ông Radev nhấn mạnh: “Chúng ta phải bắt đầu đối thoại với Nga. Điều quan trọng nhất là chuẩn bị các điều kiện cho hòa bình”. Theo nhà lãnh đạo Bulgaria, việc tiếp tục cung cấp vũ khí và hỗ trợ quân sự cho Ukraine không thể tự nó mang lại hòa bình, bởi giải pháp cuối cùng vẫn cần được thúc đẩy thông qua ngoại giao.

Ông Radev cho rằng có giới hạn đối với việc chỉ tập trung vào cung cấp vũ khí và hỗ trợ quân sự, đồng thời kêu gọi các bên “lắng nghe nhau nhiều hơn” và khôi phục các kênh liên lạc. Ông nhấn mạnh châu Âu chưa sử dụng hết các công cụ ngoại giao để tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Lập trường này được đưa ra trong bối cảnh quan điểm giữa các nước châu Âu về cách thức thúc đẩy tiến trình hòa bình vẫn có sự khác biệt. Một ngày trước đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng Nga hiện chưa thể hiện sự quan tâm đến các cuộc đàm phán nghiêm túc với Ukraine, dù Berlin tiếp tục kêu gọi Moskva trở lại bàn đàm phán. Ông Merz đồng thời khẳng định Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine về quân sự, chính trị và tài chính.

Ngay tại Hội nghị Thượng đỉnh Quốc phòng và Không gian Euronews, Cao ủy Quốc phòng và Không gian EU Andrius Kubilius thể hiện cách tiếp cận khác. Ông cho rằng những nỗ lực ngoại giao trước đây chưa mang lại kết quả và cảnh báo việc mở một kênh đối thoại với Moskva trong điều kiện hiện nay có thể làm suy yếu vị thế của Ukraine.

Theo ông Kubilius, châu Âu cần tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ và phản ứng trước những hoạt động mà các nước châu Âu cáo buộc có liên quan đến Nga.

Vân Bình