Cử tri kiến nghị chuyển chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai về cấp xã quản lý

Cử tri các xã Quảng Yên, Thắng Lợi kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành ở Trung ương nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách phù hợp về tổ chức chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai theo hướng chuyển giao về cấp xã quản lý.

Các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri xã Thắng Lợi.

Ngày 30/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đại biểu: Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Thanh Hoàn, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đã tiếp xúc cử tri các xã Quảng Yên, Thắng Lợi trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tham dự các hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Thắng Lợi.

Tại các hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri và Nhân dân dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Đồng thời thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến các kỳ họp trước của Quốc hội.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri và Nhân dân hai xã đã kiến nghị Quốc hội và các cơ quan Trung ương giải quyết một số vướng mắc phát sinh từ thực tiễn đời sống xã hội.

Đại biểu và cử tri xã Quảng Yên tham gia hội nghị.

Theo đó, cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành ở Trung ương sớm rà soát, nghiên cứu và ban hành cơ chế, chính sách phù hợp về tổ chức chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, theo hướng chuyển giao về UBND cấp xã quản lý.

Theo cử tri, việc tổ chức theo hướng này sẽ góp phần đưa công tác quản lý, đăng ký và giải quyết thủ tục đất đai gần người dân hơn, nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở, hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần. Đồng thời tạo điều kiện để cấp xã chủ động hơn trong quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Cử tri xã Quảng Yên nêu kiến nghị tại hội nghị.

Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần xem xét, ban hành chính sách phù hợp hơn đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, nhất là chế độ về tiền lương và phụ cấp. Đồng thời xem xét, giao thêm biên chế cho các trường học để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên như hiện nay.

Cử tri xã Thắng Lợi nêu ý kiến kiến nghị.

Căn cứ vào thực tiễn địa bàn, cử tri các xã đã kiến nghị đến Quốc hội xem xét, đề nghị với các bộ, ngành ở Trung ương giải quyết một số vướng mắc, khó khăn. Cụ thể, cử tri xã Quảng Yên kiến nghị Trung ương sớm đầu tư nâng cấp tuyến đê đoạn từ cầu Vạy đi sông Hoàng để ngăn lũ lụt. Ưu tiên bố trí vốn để nạo vét sông Hoàng phục vụ việc tiêu thoát lũ vào mùa mưa.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời theo thẩm quyền về ý kiến kiến nghị của cử tri.

Lãnh đạo Sở Xây dựng trả lời theo thẩm quyền về ý kiến kiến nghị của cử tri.

Cử tri xã Quảng Yên cũng kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương nghiên cứu, ban hành cơ chế thực hiện điều chỉnh các mặt bằng quy hoạch được phê duyệt trước đây không đúng trình tự, thủ tục của pháp luật và không phù hợp với hiện trạng sử dụng đất, nhất là các trường hợp đã giao đất, cấp giấy chứng nhận, xây dựng nhà ở...

Đại biểu Lê Thanh Hoàn phát biểu tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri xã Quảng Yên.

Cử tri xã Thắng Lợi kiến nghị Trung ương quan tâm bố trí kinh phí trùng tu, tôn tạo di tích đền Mưng và đền Bà Triệu; phân bổ kinh phí hoạt động cho các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương. Bổ sung cấp phó chuyên trách khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng máy tính, trang thiết bị tại cơ sở để có phương án đầu tư, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...

Đại biểu Lương Thị Hoa phát biểu tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri xã Thắng Lợi.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã giải trình theo thẩm quyền về một số ý kiến kiến nghị của cử tri. Đồng thời hướng dẫn địa phương giải quyết một số vấn đề phát sinh từ thực tiễn liên quan đến đất đai, môi trường...

Cử tri xã Thắng Lợi tham gia hội nghị.

Phát biểu tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định, đây là những ý kiến chính đáng, thể hiện quyền và trách nhiệm của cử tri. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành có liên quan tập trung giải quyết theo thẩm quyền đối với một số vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị.

Đỗ Đức