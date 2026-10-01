Ông Trump tuyên bố dòng dầu lịch sử qua eo biển Hormuz, cuộc chiến Mỹ và Iran sẽ sớm kết thúc

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố Mỹ đang duy trì khả năng kiểm soát đáng kể đối với eo biển Hormuz, đồng thời cho rằng cuộc chiến giữa Mỹ và Iran sẽ sớm kết thúc.

Phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 30/9, ông Trump khẳng định: “Chúng tôi gần như kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz. Trên thực tế, trong 3 ngày qua, lượng dầu đi qua eo biển Hormuz nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử của eo biển này”.

Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại tuyên bố rằng năng lực quân sự của Iran đã “bị xóa sổ hoàn toàn”, đồng thời cho rằng cuộc chiến sẽ sớm kết thúc. Ông nói: “Chúng ta sẽ nhanh chóng giành chiến thắng trong cuộc chiến đó, bằng cách này hay cách khác”.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran đang tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm cách chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng. Iran ngày 30/9 xác nhận đã nhận được phản hồi của Mỹ đối với đề xuất mới nhất của Tehran về việc khôi phục thỏa thuận ngừng bắn tại vùng Vịnh. Phản hồi được phía Mỹ chuyển tới Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi thông qua các nhà trung gian Qatar.

Theo đề xuất của Iran, Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng của Iran, đổi lại Tehran sẽ mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Hai bên đã tiến hành các cuộc tiếp xúc gián tiếp tại New York bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc với sự trung gian của Qatar. Tuy nhiên, các bên vẫn bất đồng về trình tự thực hiện những bước đi cần thiết, dù được cho là đã cơ bản thống nhất về một số nội dung.

Eo biển Hormuz, nằm giữa Iran và Oman, là một trong những tuyến hàng hải quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu toàn cầu. Những gián đoạn tại đây đã ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu dầu của khu vực và gây sức ép lên thị trường năng lượng. Giá dầu Brent ngày 30/9 tăng khoảng 1 USD/thùng, lên 103,50 USD/thùng.

Trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục tìm kiếm giải pháp ngoại giao, việc hai bên chưa thống nhất được trình tự thực hiện các bước trong đề xuất mới cho thấy tiến trình đàm phán vẫn còn nhiều trở ngại. Diễn biến tại eo biển Hormuz vì vậy tiếp tục được theo dõi sát, trong khi khả năng khôi phục hoạt động hàng hải bình thường sẽ phụ thuộc đáng kể vào kết quả các cuộc tiếp xúc giữa Washington và Tehran.

Ngọc Liên