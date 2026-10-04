Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dự và trao giải Hội thi "Công nhân giỏi Xứ Thanh" năm 2026

Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, chiều 4/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa tổ chức tổng kết và trao giải hội thi “Công nhân giỏi Xứ Thanh” năm 2026.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao giải Nhất cho các đội thi.

Dự và trao giải cho các đội thi có đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh.

Hội thi “Công nhân giỏi Xứ Thanh” năm 2026 có sự tham gia của 27 đội, đại diện cho lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ngành may mặc có 13 đội, ngành giày da có 14 đội. Các thí sinh tham dự chủ yếu được lựa chọn từ các hội thi cấp cơ sở để tranh tài tại hội thi cấp tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và các đại biểu dự lễ tổng kết và trao giải hội thi.

Trước đó, ngày 3/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh và Công ty TNHH Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Annora, các đội thi đã trải qua phần thi thực hành với những công đoạn chuyên môn theo đặc thù của từng ngành.

Ban Tổ chức trao tặng cờ lưu niệm cho các đội thi.

Các đội thi tham gia phần thi thực hành.

Đối với ngành giày da, các đội thực hiện 5 công đoạn gồm: lạng da, may gót 2 kim, may trung tuỷ, xâu dây và lồng phom.

Đối với ngành may mặc, thí sinh thực hành may hoàn thiện 2 áo sơ mi nam dệt thoi ngắn tay theo tài liệu do Ban Tổ chức cung cấp.

Các đội tham gia phần thi “Khát vọng công nhân - Công đoàn vươn mình - Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo vì người lao động”.

Ngoài phần thi tay nghề, ngày 4/10, các đội đã tham gia nội dung thi “Khát vọng công nhân - Công đoàn vươn mình - Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo vì người lao động”. Thông qua các hoạt cảnh, tiểu phẩm, tiết mục hát, múa, thuyết trình và trình chiếu video, các đội đã giới thiệu về doanh nghiệp, công đoàn cơ sở, ngành nghề, đội ngũ dự thi.

Nội dung dự thi đã thể hiện được khát vọng học tập, rèn luyện tay nghề của người công nhân và những nỗ lực của doanh nghiệp, tổ chức công đoàn trong nâng cao năng suất, chất lượng, bảo đảm an toàn, cải thiện điều kiện làm việc và chăm lo đời sống người lao động.

Các đội thi tham gia phần thi “Hiểu đúng pháp luật - Thực hành sáng tạo - Chung xây quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ".

Ở phần thi “Hiểu đúng pháp luật - Thực hành sáng tạo - Chung xây quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ”, các đội trải qua 5 lượt thi; mỗi lượt gồm 10 câu hỏi kiến thức và 5 tình huống, giành quyền trả lời bằng hệ thống chuông.

Nội dung phần thi này tập trung vào hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động, quyền và trách nhiệm của các bên trong quan hệ lao động, vai trò của công đoàn trong đối thoại, thương lượng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Hội thi “Công nhân giỏi Xứ Thanh” năm 2026 là dịp để công nhân trực tiếp sản xuất kiểm chứng tay nghề, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời khuyến khích người lao động chủ động học hỏi, nâng cao kỹ năng nghề, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp.

Thông qua hội thi, người lao động có thêm cơ hội nâng cao kỹ năng, năng suất lao động, qua đó góp phần cải thiện thu nhập và đời sống.

Hội thi cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công đoàn Thanh Hóa (10/10/1946 - 10/10/2026).

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 13 giải Khuyến khích và 6 giải thành phần cho các đội xuất sắc ở cả 2 ngành giày da và may mặc.

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã ra mắt hệ thống quản lý và điều hành Công đoàn tỉnh Thanh Hóa - UMOS, phòng họp trực tuyến tại LĐLĐ tỉnh và các Công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động trên địa bản tỉnh; đồng thời biểu dương 50 cán bộ công đoàn tiêu biểu.

Quốc Hương