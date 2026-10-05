Trao thưởng cho học sinh đoạt Huy chương Vàng Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Sáng 5/10, UBND tỉnh tổ chức lễ tuyên dương và trao thưởng cho học sinh, giáo viên có học sinh đoạt Huy chương Vàng (HCV) tại Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế (IOAA) lần thứ XIX, năm 2026.

Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt HCV.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự lễ tuyên dương, trao thưởng.

IOAA là một trong 12 kỳ Olympic khoa học quốc tế, được tổ chức thường niên dành cho học sinh THPT trên toàn thế giới.

Kỳ thi lần thứ XIX được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 25/9 đến 5/10, quy tụ 67 đội tuyển đến từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 320 thí sinh chính thức.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa Đỗ Đức Quế báo cáo kết quả kỳ thi.

Tham dự kỳ thi, em Mai Văn Khánh và em Nguyễn Quang Dũng, học sinh lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Lam Sơn đều xuất sắc đoạt HCV.

Đây là lần đầu tiên Trường THPT Chuyên Lam Sơn có học sinh tham dự và đoạt giải tại IOAA, tạo thêm dấu ấn mới của nhà trường trong công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu ở lĩnh vực Thiên văn và Vật lý thiên văn; đồng thời, cho thấy khả năng thích ứng, tự học và nghiên cứu của học sinh khi tiếp cận một lĩnh vực còn khá mới.

Thầy giáo Nguyễn Bá Tư (ảnh trên) và em Mai Văn Khánh chia sẻ về quá trình chinh phục kỳ thi.

Ghi nhận thành tích đạt được của thầy, trò Trường THPT chuyên Lam Sơn, tại buổi lễ đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và trao thưởng cho hai em Mai Văn Khánh, Nguyễn Quang Dũng và giáo viên Nguyễn Bá Tư.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chúc mừng thành tích đặc biệt xuất sắc mà hai em Mai Văn Khánh và Nguyễn Quang Dũng đã đạt được; đồng thời ghi nhận, biểu dương Trường THPT chuyên Lam Sơn, các thầy, cô giáo, đặc biệt là thầy giáo Nguyễn Bá Tư - người trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng và gia đình đã đồng hành, tạo điều kiện để các em có được thành tích đáng tự hào.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại lễ tuyên dương.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Mặc dù các em chỉ có khoảng 3 tháng để chuẩn bị, trong một lĩnh vực mới, nhiều nội dung vượt ra ngoài chương trình Vật lý phổ thông; điều kiện thiết bị chuyên dụng phục vụ luyện tập còn hạn chế. Song các em và thầy giáo trực tiếp hướng dẫn đã chủ động tự học, tự nghiên cứu, tiếp cận kiến thức mới, từng bước làm chủ những nội dung khó, thích ứng với yêu cầu của một cuộc thi quốc tế và đã đạt kết quả đáng tự hào.

Thành tích đạt được của hai em Mai Văn Khánh và Nguyễn Quang Dũng một lần nữa khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của Trường THPT chuyên Lam Sơn; đồng thời, cho thấy chúng ta phải làm tốt hơn nữa công tác phát hiện, bồi dưỡng và tạo môi trường để tài năng phát triển.

“Nếu được phát hiện đúng, bồi dưỡng đúng và tạo môi trường phù hợp, học sinh Thanh Hóa hoàn toàn có thể cạnh tranh và vươn tới những đỉnh cao trí tuệ quốc tế”, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh.

Với ý nghĩa đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành giáo dục và đào tạo, Trường THPT chuyên Lam Sơn và các cơ sở giáo dục trong tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu; mở rộng cơ hội để học sinh được tiếp cận những lĩnh vực khoa học mới, những sân chơi trí tuệ trong nước và quốc tế. Quan tâm đầu tư có trọng tâm cho giáo dục mũi nhọn; phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên giỏi; tăng cường kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu, các chuyên gia để tạo môi trường học tập, nghiên cứu tốt hơn cho học sinh.

Các em học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn dự lễ tuyên dương.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cho rằng, giá trị lâu dài mà chúng ta cần hướng tới là tạo được một môi trường để tài năng được phát hiện, được bồi dưỡng, được phát triển và trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho quê hương, đất nước.

Tấm Huy chương Vàng hôm nay là một dấu mốc đáng tự hào, nhưng không phải điểm dừng. Mà quan trọng hơn, từ thành tích này đã khơi dậy niềm say mê học tập, tinh thần tự học, khát vọng nghiên cứu và ý chí chinh phục những giới hạn mới của tri thức trong thế hệ học sinh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tin tưởng rằng, thời gian tới, sẽ có thêm nhiều học sinh mạnh dạn lựa chọn khoa học, bước vào những lĩnh vực mới, tự tin chinh phục những sân chơi lớn và dám đặt cho mình những mục tiêu cao hơn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và toàn xã hội tiếp tục đồng hành, khích lệ, tạo điều kiện để các em học sinh phát triển toàn diện, phát huy tốt nhất năng lực, sở trường và niềm đam mê của mình.

Đối với các em học sinh, hãy luôn giữ niềm say mê học tập, không ngừng học hỏi, nghiên cứu, mạnh dạn bước vào những lĩnh vực mới; đồng thời giữ được sự khiêm tốn, bản lĩnh và trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu và cuộc sống. Dù học tập, làm việc ở đâu, trong lĩnh vực nào, hãy luôn hướng về quê hương và đóng góp bằng chính tri thức, tài năng của mình.

Thanh Hóa không chỉ cần những học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế; Thanh Hóa còn cần một thế hệ trẻ có tri thức, có khát vọng, có bản lĩnh và có khả năng tạo ra những giá trị mới cho quê hương, đất nước. Đó mới là thành quả lớn nhất mà chúng ta hướng tới từ sự nghiệp giáo dục.

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