Triển khai kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế Quý IV năm 2026

Sáng 5/10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị toàn tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế Quý IV năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh.

Mục tiêu đặt ra theo kế hoạch, tốc độ tăng trưởng GRDP quý IV/2026 tối thiểu đạt 17,09%; cả năm 2026 đạt 11%, hoàn thành mục tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết số 169/NQ-CP.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP quý IV/2026 đạt 17,48% (giữ nguyên mục tiêu tại Kế hoạch số 255/KH-UBND); cả năm 2026 đạt 11,11%, vượt mục tiêu.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ phát biểu tại hội nghị.

Để đạt được mục tiêu này, kế hoạch yêu cầu mỗi nhiệm vụ bảo đảm nguyên tắc “6 rõ - 1 xuyên suốt”, giao một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, kết quả; cơ quan phối hợp hoàn thành phần việc của mình đúng thời hạn, không đùn đẩy, né tránh.

Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường phân công đến từng phòng, từng cá nhân và từng đầu mối theo dõi chủ đầu tư, doanh nghiệp. Việc thuộc thẩm quyền phải giải quyết ngay; việc vượt thẩm quyền báo cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc kể từ khi phát sinh, kèm phương án xử lý cụ thể.

Các điểm cầu dự hội nghị. (Ảnh chụp màn hình)

Kế hoạch cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành; giao chỉ tiêu tăng trưởng và nhiệm vụ cụ thể đến từng sở, ban, ngành, UBND các xã, phường.

Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Quốc Việt phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương đã phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn, cơ sở và các mốc thời gian thực hiện từng nhiệm vụ; đồng thời thể hiện quyết tâm cao nhất trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nêu bật kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2026 và ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường trong 9 tháng qua.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, thách thức đặt ra trong thời gian tới, như: giải ngân vốn đầu tư công vẫn là “điểm nghẽn” lớn nhất; thu ngân sách và thuế sản phẩm chưa tương xứng với yêu cầu tăng trưởng; nguồn lực đã khơi thông chưa chuyển thành khối lượng, sản phẩm.

Đồng chí nêu rõ: Yêu cầu tăng trưởng trong quý IV là rất cao trong khi thời gian rất ngắn; tăng trưởng dồn vào một số ít ngành, doanh nghiệp. Vì vậy phải theo dõi đến từng doanh nghiệp, từng sản phẩm, từng tháng, không dừng ở số tổng của ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trước những khó khăn, hạn chế, thách thức đặt ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương nhìn thẳng vào từng việc, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và khắc phục ngay trong tháng 10, không để kéo dài sang tháng 11.

Về nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất một mục tiêu với 2 mức. GRDP Quý IV tăng tối thiểu 17,09%, phấn đấu 17,48%; cả năm đạt từ 11% trở lên.

“Mức tối thiểu là mức bắt buộc; cơ quan được giao chỉ tiêu không đạt mà không có lý do khách quan thì người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh”, đồng chí Tô Anh Dũng nhấn mạnh.

Trong chỉ đạo, điều hành, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu điều hành theo tuần, không chờ hết tháng; làm ra kết quả và đưa kết quả vào số liệu; việc thuộc thẩm quyền phải quyết ngay và phải gắn kết quả với đánh giá cán bộ theo đúng tinh thần “Đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm phải có kết quả” mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực được phân công; các đồng chí tổ trưởng 4 tổ công tác giao ban giải ngân 2 tuần/lần, trực tiếp làm việc với chủ đầu tư, xã, phường giải ngân thấp và quyết định ngay tại chỗ việc thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương và yêu cầu ngay sau hội nghị, giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các xã, phường ban hành kế hoạch triển khai trong 2 ngày làm việc kể từ ngày kế hoạch của tỉnh được ban hành; phân giao chỉ tiêu đến từng phòng, công chức, doanh nghiệp, chủ đầu tư, thôn, tổ dân phố; mỗi chỉ tiêu, nhiệm vụ có một lãnh đạo và một công chức đầu mối.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các sở, ngành, đơn vị, địa phương cùng nỗ lực, phấn đấu vì mục tiêu tăng trưởng, vì sự phát triển chung của tỉnh.

Phong Sắc