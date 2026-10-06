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Liên minh Mecca kích hoạt cơ chế phòng thủ tập thể

Ngọc Liên
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(Baothanhhoa.vn) - Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan đã nhất trí lập tức triển khai các cam kết phòng thủ tập thể, đồng thời nhanh chóng đưa các lực lượng và năng lực quân sự tới Saudi Arabia trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào nước này gia tăng.

Liên minh Mecca kích hoạt cơ chế phòng thủ tập thể

Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan đã nhất trí lập tức triển khai các cam kết phòng thủ tập thể, đồng thời nhanh chóng đưa các lực lượng và năng lực quân sự tới Saudi Arabia trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào nước này gia tăng.

Liên minh Mecca kích hoạt cơ chế phòng thủ tập thể

Quyết định được đưa ra tại cuộc họp khẩn của Ủy ban Chính trị và Quốc phòng Chiến lược Liên minh Phòng thủ Mecca tại thủ đô Riyadh ngày 5/10, nhằm thảo luận về những diễn biến và mối đe dọa an ninh đối với Saudi Arabia.

Trong tuyên bố chung, ba nước cho biết sẽ “lập tức” triển khai trên thực tế các cam kết phòng thủ tập thể theo các thỏa thuận đã được phê duyệt và phù hợp với luật pháp của mỗi nước, qua đó tăng cường khả năng sẵn sàng, phối hợp quân sự và năng lực chung nhằm ứng phó, ngăn chặn các mối đe dọa.

Ba nước cũng lên án mạnh mẽ các vụ tấn công nhằm vào hai thành phố linh thiêng Mecca và Medina, cũng như các cuộc tấn công tiếp diễn nhằm vào những thành phố khác, các cơ sở dân sự và kinh tế của Saudi Arabia. Các bên tái khẳng định “kiên quyết bác bỏ mọi cuộc tấn công hoặc đe dọa” đối với an ninh và sự toàn vẹn lãnh thổ của Saudi Arabia, đồng thời nhấn mạnh an ninh của mỗi nước là một bộ phận không thể tách rời trong an ninh chung của cả ba nước.

Liên minh Phòng thủ Mecca được thành lập theo thỏa thuận ký ngày 7/8 giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan. Ba nước cũng bổ nhiệm Trung tướng Pakistan đã nghỉ hưu, ông Nauman Mahmood làm Tổng Thư ký đầu tiên của liên minh, với nhiệm kỳ 3 năm.

Quyết định kích hoạt cơ chế phòng thủ tập thể của Liên minh Mecca được đưa ra sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu ở Saudi Arabia, trong đó có tuyên bố nhắm tới sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh và một cơ sở lọc dầu của Aramco tại Rabigh.

Trong khi đó, cùng ngày, lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã mở cuộc phản công nhằm giành lại các khu vực do Houthi kiểm soát, trong đó có thành phố cảng Mocha bên Biển Đỏ. Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu xác nhận tham gia chiến dịch, với khoảng 100 máy bay chiến đấu hỗ trợ trên không.

Ngọc Liên

Từ khóa:

#Saudi arabia #Phòng thủ #Liên minh #Pakistan #Thổ nhĩ kỳ #Quân sự

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