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Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza

Minh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza và tiến tới một lệnh ngừng bắn lâu dài, trong bối cảnh khu vực chuẩn bị kỷ niệm 3 năm ngày xảy ra các cuộc tấn công ngày 7/10/2023.

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza và tiến tới một lệnh ngừng bắn lâu dài, trong bối cảnh khu vực chuẩn bị kỷ niệm 3 năm ngày xảy ra các cuộc tấn công ngày 7/10/2023.

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza

Trong thông điệp trước thềm sự kiện này, ông Guterres nhấn mạnh những gì xảy ra ngày 7/10/2023 không được phép lặp lại, đồng thời cho rằng xung đột và những hệ lụy kéo dài tại Gaza cần chấm dứt. Theo ông, người dân Palestine tiếp tục phải chịu thiệt hại về người, tình trạng di dời và tàn phá trên diện rộng, trong khi điều kiện sống vẫn chưa được cải thiện đầy đủ.

Ông Guterres cho rằng thỏa thuận ngừng bắn đạt được năm 2025 đã mang lại một mức độ giảm căng thẳng nhất định, song chưa bảo đảm an ninh, viện trợ nhân đạo đầy đủ hoặc tạo ra một con đường rõ ràng hướng tới phục hồi và hòa bình.

Ông Guterres nêu rõ: “Đã đến lúc lệnh ngừng bắn phải trở thành vĩnh viễn. Đã đến lúc cho phép viện trợ nhân đạo trên quy mô lớn. Và đã đến lúc tôn trọng luật pháp quốc tế”, ông đồng thời kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ những cam kết đã đưa ra và tiến tới giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn.

Tổng Thư ký LHQ cũng kêu gọi thúc đẩy một tiến trình chính trị hướng tới hòa bình lâu dài trong khu vực, khẳng định LHQ tiếp tục cam kết theo đuổi mục tiêu này.

Theo các số liệu được dẫn trong các báo cáo về cuộc xung đột, các cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas từ Gaza vào Israel khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Israel sau đó tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Gaza. Số người Palestine thiệt mạng trong cuộc xung đột đã vượt 74.000 người.

Ông Guterres cho rằng dịp kỷ niệm 7/10 cần trở thành động lực để thúc đẩy một tương lai trong đó người Israel và Palestine có thể chung sống trong hòa bình và an ninh, với các quyền, phẩm giá và nguyện vọng chính đáng được tôn trọng. Ông nhấn mạnh LHQ sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hòa bình, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng và tạo điều kiện cho một giải pháp chính trị lâu dài tại khu vực.

Minh Phương

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Từ khóa:

#Lhq #gaza #thỏa thuận ngừng bắn #Tấn công #Hòa bình #Xung đột

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