Tổng thống Aliyev: Baku tập trung phát triển quan hệ đối tác chiến lược với cả Mỹ và Trung Quốc

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cho rằng hiện thế giới chỉ có hai siêu cường là Mỹ và Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh chính sách đối ngoại của Baku tập trung phát triển quan hệ đối tác chiến lược với hai trung tâm quyền lực này.

Tổng thống Aliyev cho biết, Azerbaijan đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với cả Mỹ và Trung Quốc. Theo ông, một tuyên bố về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã được ký với Trung Quốc, trong khi Azerbaijan và Mỹ đã ký một Hiến chương Chiến lược.

Ông Aliyev cho hay: “Đây là hai siêu cường của thế giới; không có siêu cường thứ ba”, đồng thời cho rằng Mỹ và Trung Quốc vừa duy trì đối thoại về những vấn đề chung, vừa cạnh tranh với nhau. Theo ông, việc hai nước xây dựng các quy tắc ứng xử dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau có ý nghĩa quan trọng đối với toàn thế giới.

Tổng thống Aliyev cho biết chính sách đối ngoại của Azerbaijan hướng tới việc đồng thời phát triển quan hệ đối tác chiến lược với các trung tâm quyền lực có ảnh hưởng lớn đến những tiến trình quan trọng của thế giới.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Azerbaijan tăng cường quan hệ với cả Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, Azerbaijan vẫn duy trì quan hệ kinh tế và các kênh hợp tác với Nga, quốc gia có đường biên giới trên bộ với Azerbaijan và có quan hệ lịch sử lâu dài với Baku.

Nhận định của ông Aliyev về vị thế của các cường quốc là quan điểm của nhà lãnh đạo Azerbaijan và không phản ánh sự đồng thuận quốc tế về khái niệm cũng như số lượng các “siêu cường” trên thế giới.

Azerbaijan có vị trí chiến lược tại Nam Caucasus, nằm giữa Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và biển Caspi, đồng thời ngày càng được chú ý trong các tuyến năng lượng và vận tải kết nối châu Á với châu Âu.

Việc ông Aliyev nhấn mạnh quan hệ với cả Mỹ và Trung Quốc, trong khi tiếp tục duy trì các quan hệ đối tác với châu Âu và các nước láng giềng, cho thấy Baku đang tìm cách tận dụng vị trí địa chính trị và kinh tế của mình để mở rộng không gian hợp tác trong một môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh.

Thu Uyên