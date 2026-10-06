Ngoại trưởng Mỹ công du châu Âu thúc đẩy hợp tác an ninh, kinh tế

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đến Reykjavik, bắt đầu chuyến công du 4 ngày (từ ngày 5 -8/10) tới Iceland, Hy Lạp và Bồ Đào Nha, trong nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh, kinh tế và năng lượng với các đồng minh châu Âu, đồng thời thúc đẩy vai trò của Washington tại khu vực Bắc Cực.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tại Iceland, ông Rubio sẽ hội đàm với các quan chức nước chủ nhà về hợp tác kinh tế và an ninh. Đây là chuyến thăm Iceland đầu tiên của một Ngoại trưởng Mỹ kể từ chuyến thăm của ông Antony Blinken năm 2021.

Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh Washington đang đẩy mạnh quan tâm tới Bắc Cực, nơi ngày càng trở thành khu vực cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc. Iceland có vị trí địa lý quan trọng đối với các tuyến tiếp cận Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực, trong khi an ninh của nước này gắn chặt với NATO và Mỹ. Iceland không có quân đội thường trực và dựa vào NATO cùng thỏa thuận quốc phòng song phương với Mỹ ký năm 1951 để bảo đảm an ninh.

Chuyến thăm cũng diễn ra sau khi Mỹ và Đan Mạch đạt thỏa thuận an ninh liên quan đến Greenland hồi cuối tháng 9. Thỏa thuận được cho là góp phần hạ nhiệt những căng thẳng trước đó trong quan hệ giữa Washington và các đồng minh châu Âu liên quan đến tương lai của Greenland.

Trước khi lên đường, ông Rubio gọi Iceland là “một người bạn tốt của Hoa Kỳ”, đồng thời cho biết chuyến thăm là kết quả của các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Iceland tại hội nghị thượng đỉnh NATO và với Ngoại trưởng Iceland.

Tại Reykjavik, hai bên dự kiến tập trung vào các vấn đề hợp tác an ninh và kinh tế, trong đó vị trí chiến lược của Iceland có thể là một nội dung đáng chú ý trong bối cảnh Mỹ tìm cách củng cố năng lực tiếp cận và hiện diện tại khu vực Bắc Cực.

Sau Iceland, ông Rubio sẽ tới Athens để dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự Đối thoại Chiến lược Mỹ - Hy Lạp lần thứ sáu. Chương trình nghị sự dự kiến tập trung vào hợp tác quốc phòng, an ninh khu vực và năng lượng. Hy Lạp là một thành viên NATO có vị trí quan trọng ở khu vực Địa Trung Hải và Đông Nam châu Âu.

Điểm dừng cuối cùng trong chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ là Lisbon, Bồ Đào Nha, nơi ông dự kiến thảo luận với các quan chức nước chủ nhà về hợp tác quốc phòng, kinh tế và công nghệ.

Trong chuyến công du, vấn đề an ninh các cơ sở quân sự Mỹ tại châu Âu cũng được chú ý sau khi Washington quyết định đưa các máy bay ném bom B-1 từ căn cứ Fairford ở Anh trở về Mỹ.

Chuyến công du của ông Rubio diễn ra trong thời điểm Washington tìm cách củng cố quan hệ với các đồng minh châu Âu, đồng thời tăng cường hợp tác về an ninh và năng lượng tại các khu vực có ý nghĩa chiến lược đối với Mỹ.

Thu Uyên